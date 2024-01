Roma. Sparatoria a Corviale: morto un romano di 33 anni

Far west a Corviale, periferia di Roma. Due uomini sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco a largo Edoardo Tabacchi. Uno è ferito a una gamba, ma le sue condizioni non sono gravi. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. L’altro è stato ferito al torace ed è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Si tratta di un romano di 33 anni.

Le persone che hanno sparato sono fuggite a bordo di un’automobile, una Fiat Panda bianca, e sono ricercate dalle forze dell’ordine. I colpi sarebbero stati esplosi dalla vettura in corsa. A chiamare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selce, che si stanno occupando delle indagini.