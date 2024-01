Valfloriana. Igor Moser uccide Ester Palmieri poi si toglie la vita

Trentino sotto choc. Igor Moser ha ucciso Ester Palmieri poi si è tolto la vita. È successo nel Comune di Valfloriana. In base alle prime ricostruzioni Igor Moser, 45 anni, ha ucciso la propria compagna Ester Palmieri, 37 anni, in un’abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi. Il corpo di Igor Moser è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva 3 bambini in età compresa tra i 5 e i 10 anni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Cavalese.

Ester Palmieri è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello la donna uccisa dal marito Igor Moser, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Uno zio è andato a prendere i figli della coppia a scuola. A quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata.