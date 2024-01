Trump: quando ero presidente la Cina mi temeva

L’ex presidente Donald Trump a muso duro contro Joe Biden: “il caos è lui, non io” ha affermato il tycoon in un’intervista a Fox news in Iowa, riferendosi ad una sua dichiarazione nella quale minacciava “il caos” se non avesse ottenuto l’immunità nel caso federale contro di lui per le interferenze alle elezioni del 2020. “Penso che i mercati crolleranno se non vinco le elezioni”. L’economia è in una situazione terribile, ma la Borsa sta salendo perché sono in testa a Joe Biden in tutti i sondaggi”, ha aggiunto il leader dei repubblicani statunitensi.

“Quando ero presidente la Cina mi temeva”, ha affermato Donald Trump nell’intervista, citando una dichiarazione del premier ungherese Viktor Urban secondo la quale quando Trump era alla Casa Bianca “il mondo lo temeva”. “Non voglio essere temuto ma andavo d’accordo anche con Kim Jomng un” ha rivendicato l’ex presidente parlando del leader della Corea del Nord.