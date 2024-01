L’Inter campione d’inverno è in affanno, la Juve è in agguato

Mai credere a Max Allegri che ripete di puntare solo alla prossima Champions. Il vero obiettivo della Vecchia Signora è lo scudetto. Si tratta della classica tecnica bianconera di nascondersi. Tutti i bookmakers ne sono convinti: la Juventus è alla pari dell’Inter. Recensioni di Librabet Scommesse e Casino 2024 confermano come nel calcio e nelle scommesse la tattica conti tanto. Una vecchia volpe come Massimiliano Allegri ne fa buon uso. Gioca senza dare spettacolo ma porta a casa il risultato sempre o quasi. Al giro di boa è incollata all’Inter, solo 2 lunghezze. Madama ha forze fresche da mandare in campo, complice un settore giovanile in grande spolvero. E in più non ha altro che il campionato….non essendo impegnata nelle Coppe europee.

Simone Inzaghi non è un novellino. È cosciente che contro la Juventus bisognerà tenere i nervi saldi. La sua Inter è stanca, in affanno e nei prossimi due mesi sarà sotto pressione: oltre al duello in campionato, infatti c’è la Supercoppa da difendere e il turno da passare in Champions. La data da cerchiare in rosso in calendario è il 4 febbraio. A San Siro si gioca la gara scudetto. Inter-Juve non sarà decisiva (arriva troppo presto) ma sarà battaglia totale e nessuna delle due potrà fallire. Ma prima ci sono le trasferte a Monza e a Firenze. Nello stesso periodo, inoltre, le partite di Allegri sono una di più, dato che l’Inter volerà in Arabia per la Supercoppa (la 21esima giornata dell’Inter contro l’Atalanta si recupererà solo il 29 febbraio). Nel trittico torinese non c’è nessuna gara inaccessibile. Centrando il tris la Juve potrebbe passare in testa, anche se con una gara in più. Per l’Inter il pericolo sarebbe psicologico.

L’Inter al momento ha sempre condotto davanti alla Juventus. Se con la trasferta di Supercoppa dovesse finire provvisoriamente dietro, servirà un cambio di mentalità. L’Inter non potrà mai sbagliare, anche perché subito dopo lo scontro diretto con la Juve, c’è la trasferta a Roma. Ad affrontare l’ex Lukaku. L’Inter appare in affanno, le gambe non girano come qualche mese fa e la squadra deve recuperare brillantezza. Tra il 19 gennaio (semifinale con la Lazio) e l’eventuale finale del 23 gennaio si assegna il primo trofeo stagionale. I nerazzurri hanno ottenuto le ultime due Supercoppe, fare tris è un obiettivo importante. Festeggiare un trofeo accrescerebbe l’entusiasmo e la sicurezza nei propri mezzi.

Ma non c’è solo il campionato e la Supercoppa. L’Inter deve pensare agli ottavi di Champions contro il Cholo. La doppia sfida con l’Atletico vale tantissimo, anche in termini di soldoni da incassare. Tra l’andata a San Siro del 20 febbraio e il ritorno del 13 marzo a Madrid c’è un calendario più soft rispetto a quello delle prossime settimane: trasferta a Lecce, in casa il recupero con l’Atalanta e la sfida con il Genoa e poi un’altra trasferta a Bologna. L’Inter punta alla seconda stella, ma non disdegna il cammino europeo che vale soldoni e prestigio. Uscire al primo turno di eliminazione diretta dopo avere disputato l’ultima finale sarebbe una delusione. L’Inter deve ritrovarsi e non sottovalutare gli avversari.