Esito quasi scontato in Coppa Italia ma la Juve dovrà rinunciare a Rabiot

Poco tempo per ricaricare le batterie. Dopo il successo con la Salernitana in campionato, la formazione di Allegri si deve tuffare anima e muscoli nei quarti di Coppa Italia con il Frosinone. Giovedì alle 21 allo Stadium dovrebbe essere una formalità. Consultando i portali di scommesse sportive come https://librabet.biz/ non ci sono dubbi: Madama passerà il turno senza fatica. Ma nel calcio mai dire mai. Mai sottovalutare l’avversario soprattutto quando bisogna fare i conti con assenze di lusso.

La Juve, infatti, per la prossima gara di Coppa Italia contro il Frosinone, non avrà a disposizione Rabiot. Il francese dovrebbe rimanere a riposo per smaltire un sovraccarico al flessore della coscia destra. Il centrocampista della Juve però dovrebbe tornare subito contro il Sassuolo, nella sfida in cui McKennie sarà squalificato. L’americano, come Locatelli nell’ultima sfida giocata contro la Salernitana in Coppa, potrebbe essere schierato dall’inizio. L’altro posto in mediana potrebbe essere occupato da Nicolussi Caviglia, con Locatelli in regia, da Miretti o da Nonge, che potrebbe in ogni caso trovare spazio nel corso del quarto di Coppa Italia.

I dubbi di formazione di Allegri sono diversi

Ancora presto per sapere di più sul rientro di Chiesa. Il ginocchio del giocatore si è sgonfiato, ma Chiesa continua a lavorare a parte. Le valutazioni nei prossimi giorni riguarderanno sia lui sia Alex Sandro. Il secondo è già tornato a sostenere regolarmente gli allenamenti con la squadra e quindi dovrebbe essere disponibile e schierabile dal primo minuto. Altro capito delle scelte che dovrà fare Max Allegri riguarda la gestione di Gatti che attraversa una fase buia. Il mister bianconero potrebbe puntare su una panchina per rasserenarlo come quella di Vlahovic a Frosinone non è da escludere, considerato che per Danilo in questo momento è più utile giocare per migliorare la condizione. Perin e Rugani vanno verso una maglia da titolare, come Milik. Cambiaso è recuperato.

Coppa Italia possibile obiettivo della Juve

Complessivamente nonostante la probabile assenza di Rabiot e il punto interrogativo su Chiesa, la Juve ha diverse pedine da giocarsi allo Stadium per liquidare la pratica Frosinone ed accedere alla Coppa Italia. In una stagione senza Coppe europee, la Coppa nazionale può essere un obiettivo allettante insieme alla lotta scudetto. Inoltre andare avanti in Coppa consentirebbe alla Juve di dare spazio a chi gioca di meno e dare più chanche di giocare ai giovani bianconeri che stanno emergendo e stanno dimostrando di essere un patrimonio spendibile non solo in futuro ma anche nel presente per una Juve tornata protagonista in Serie A.