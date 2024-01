Napoli irriconoscibile, ma sempre in lotta per la zona Champions

Nessuno ad inizio stagione avrebbe immaginato un destino così infausto per il Napoli, neanche bookmakers con osservatori internazionali come 1win Italia. La corazzata di Spalletti che ha vinto lo scudetto a mani basse e ha impressionato in Europa è un lontano ricordo. I giocatori sono pressoché gli stessi della scorsa stagione, eccetto il mister. Ma chi scende in campo oggi sembra la brutta copia di se stesso. Se non fosse per una Serie A modesta in cui dietro il duo Inter Juventus c’è il vuoto, oggi a metà campionato si parlerebbe di fallimento completo. Eppure il quarto posto che vale la prossima Champions è a un tiro di schioppo. Eccezion fatta per l’eliminazione precoce in Coppa Italia, gli azzurri sono ancora in corsa sia per la Champions sia per la Supercoppa italiana.

Dopo la sonora batosta di Torino contro i granata, più d’uno ha chiesto a gran voce l’esonero di Mazzarri, che è riuscito a fare peggio di Garcia. Ma escluso il ritorno del francese, al momento Mazzarri dovrebbe rimanere al suo posto. Nessuno dei big, ad iniziare da Conte, sarebbe disposto ad accorrere ora al capezzale del Napoli. Ma nulla è perduto in un campionato scarso e in una Champions ancora da disputare! Mazzarri potrebbe essere baciato dalla fortuna e da un ritorno dell’orgoglio di giocatori che oggi non valgono neanche la metà dello scorso anno.

Si riparte dal ritiro punitivo dell’hotel Serapide. L’albergo che da questa stagione ospita i pre gara casalinghi sarà il luogo destinato per il ritiro di riflessione che probabilmente durerà tutta la settimana in corso, fino alla gara di sabato con la Salernitana. Poi infatti è prevista la partenza per Riad in vista della Supercoppa.

Da questo incubo il Napoli può uscire più forte di prima solo ritrovando compattezza ed unità. Mazzarri al momento non è riuscito a rimettere insieme i pezzi complice anche qualche infortunio di troppo. Oltre a rialzare il morale Mazzarri spera di recuperare anche alcuni elementi importanti per la stagione. Osimhen e Anguissa non ci saranno per via della Coppa d’Africa. Toccherà al resto della squadra impegnarsi per invertire la rotta perché nessuno è esente da colpe e un Napoli fuori dalla Champions o dall’Europa rappresenterebbe un danno economico per la società ma anche di immagine per i calciatori.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è assunto la responsabilità di questa situazione dopo la scorsa partita con il Monza. L’ambiente è diviso ma in vista c’è il derby regionale con la Salernitana. Da questa gara dovranno arrivare risposte importanti. Altrimenti il Napoli rischia di non riprendersi più…