Perché scegliere la pavimentazione industriale in resina: vantaggi e caratteristiche

Le pavimentazioni industriali in resina sono diventate sempre più diffuse grazie ai numerosi vantaggi in ordine di manutenzione e cura. Difatti, le peculiarità di questo tipo di pavimentazione sono la lunga durata, la versatilità di utilizzo e la sicurezza in generale. Si tratta di un trattamento combinato con resina e indurente, il quale va a creare una patina forte e resiliente. Perciò, difficilmente si rovina o si crepa a causa dei macchinari.

Va da sè che il suo impiego sia finalizzato perlopiù ai settori produttivi, logistici e terziari di qualunque genere. Essendo delle superfici soggette a sollecitazioni, a versamenti di sostanze chimiche e a un traffico intenso, i pavimenti dimostrano di tenere bene la frenesia lavorativa, escludendo i principali problemi di mantenimento previsti per gli altri tipi di superfici.

Ecco perché le pavimentazioni industriali in resina stanno ottenendo tanto successo: si adattano perfettamente al contesto lavorativo, laddove è richiesta una capacità maggiore di affidabilità, non solo per una questione di estetica, ma anche da un punto di vista funzionale, poiché delle crepe possono essere un pericolo per i dipendenti. Tuttavia, prima di procedere con la copertura in resina, dobbiamo selezionare un prodotto di qualità in grado di assolvere alle peculiarità in precedenza elencate.

Resistenza e durata delle pavimentazioni industriali in resina

L’aspetto più interessante delle pavimentazioni industriali in resina è l’eccezionale durata, e non è un caso. Infatti, sono progettati per resistere alle condizioni più disparate e complesse degli ambienti industriali, tra cui l’allocazione di pesanti attrezzature e macchinari, una costante e pressoché continua sollecitazione pedonale, nonché l’esposizione a sostanze chimiche o a oggetti pesanti in caduta.

La differenza rilevata rispetto agli altri materiali a uso di pavimentazione, come il classico cemento o le piastrelle, è la resistenza agli urti e alle crepe. Pertanto, la resina tende a non incrinarsi o scheggiarsi con facilità, garantendo di fatto una durata maggiore e, soprattutto, dei costi di manutenzione nettamente inferiori.

Nondimeno, essendo un materiale liscio, steso sotto forma di vernice, rimane liscio nella superficie senza creare delle bolle o uno strato poroso, nel quale si possa insinuare lo sporco, l’olio, la polvere o altre sostanze chimiche utilizzate normalmente durante il processo produttivo.

Manutenzione e pulizia a favore della resina

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, la resina è un materiale facile da pulire poiché liscio, e pertanto si adatta alla perfezione a qualsiasi ambito lavorativo. La sua versatilità prorompente permette una personalizzazione cromatica, qualitativa e funzionale. Per esempio, in aree soggette a umidità o versamenti di liquidi, si può adottare un modello di resina provvista di additivi antiscivolo, così da limitare i danni nel tempo e foraggiare la sicurezza lavorativa ai dipendenti.

La sua innata sicurezza va di pari passo con la manutenzione, la quale è limitata al semplice pulire senza dover utilizzare dei prodotti sgrassanti e perciò nocivi. Inoltre, la sua texture liscia evita l’accumulo dei batteri, perciò favorisce il mantenimento di un ambiente di lavoro igienico. E se le resine vengono installate con proprietà antistatiche prevengono le scariche elettrostatiche, essenziali nei settori in cui la presenza può rappresentare un rischio significativo.

Infine, diamo un’occhiata all’estetica e alla sua sostenibilità. Di primo acchito, la resina si presenta come una gradevole decorazione poiché è adattabile alle singole esigenze personali. Vieppiù, si tratta di un prodotto sostenibile, grazie alla lunga durata che non richiede continue manutenzioni, e a basso impatto ambientale, in quanto non deve essere portata in discarica, bensì se necessario basta semplicemente dare una nuova passata dello stesso prodotto.

Rispetto alle mattonelle che devono essere sostituite e se rotte portate in discarica, le pavimentazioni industriali in resina sono un passo avanti nella sostenibilità ambientale.

Per i motivi sopra citati e per altri ragioni le pavimentazioni industriali in resina sono sempre più diffusi e richiesti. Il vantaggio del materiale si misura in ordine di durata, versatilità e sicurezza. Ma soprattutto si tratta di un prodotto personalizzabile in formati, design e colori. Pertanto, visto che sempre più industrie riconoscono i vantaggi delle pavimentazioni in resina, si prevede che la loro popolarità continuerà a crescere nei prossimi anni.