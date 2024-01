San Giovanni in Persiceto. Andrea Beluzzi trovato riverso in un lago di sangue in camera da letto

Delitto a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese nella notte di San Silvestro. Andrea Beluzzi, 54 anni, è stato trovato morto alla sua abitazione. A chiamare gli operatori del 118 è stato il coinquilino.

Andrea Beluzzi è stato trovato riverso in un lago di sangue in camera da letto, ucciso a coltellate. L’uomo di 54 anni, seguito dai servizi sociali che a quanto si apprende avevano fatto visita all’appartamento pochissimi giorni fa, abitava in una casa di proprietà comunale con un coinquilino, con cui condivideva le spese in una sorta di cosiddetto “abitare sociale”.

I sanitari intervenuti sul posto hanno allertato i Carabinieri non appena compresa la gravità della situazione. Sono intervenuti anche i militari del Reparto operativo di Bologna, con i colleghi della Stazione di Persiceto. Il pm è Flavio Lazzarini. Gli inquirenti stanno indagando sul delitto. A quanto si apprende, ci sarebbe una persona sospettata.