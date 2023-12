The Last Ride è il nuovo singolo della band The Doge

Primo estratto dall’album “Salt Lake”. Un’esperienza sensoriale che fonde musica, paesaggio e immagini in un viaggio sonoro e visivo indimenticabile attraverso il deserto.



“The Last Ride” feat. Don Antonio, è il nuovo singolo targato The Doge, band composta da Stefano Bergamaschi (Chitarre, Tromba, Pianoforte), Gigi Magnozzi (Basso, Archi, Chitarre) e Lorenzo Bergamino (Batteria, Vibrafono, Pianoforte, Percussioni), una composizione che cattura l’essenza del paesaggio desertico attraverso una combinazione di suoni e ritmi coinvolgenti, offrendo un’esperienza sonora unica che mescola influenze texane e messicane in modo affascinante.

Il brano, che vede il prezioso featuring con Antonio Gramentieri, musicista e produttore italiano di fama internazionale conosciuto come Don Antonio (co-produttore anche di due brani dell’ultimo album di Vinicio Capossela), è tratto dall’album “Salt Lake”, vincitore del finanziamento di Nuove Produzioni discografiche 2022 – 2023 con il contributo di NuovoImaie e prodotto da Nadir Music.

Don Antonio, figura poliedrica nel panorama musicale, noto per essere il fondatore del progetto Sacri Cuori e per aver composto musiche per il cinema, il teatro e la televisione, ha contribuito con le sue abilità alle chitarre nei background, creando un intreccio dinamico, ricco di texture e ambienti sonori. Il lavoro di post produzione è stato realizzato da Federico Coderoni, sound engineer e film composer inserito nell’industria musicale di Berlino da molti anni.

Il tema di chitarra riverberata in lontananza evoca l’ampia distesa del deserto, mentre il basso e la batteria con un ritmo ipnotico intriso di groove rendono l’ambiente statico ma al contempo carico di tensione. Le dinamiche del brano variano dall’ atmosferico e contemplativo all’ energico e coinvolgente, creando un viaggio sonoro che trascina l’ascoltatore attraverso paesaggi sonori diversi, proprio come un viaggio nel deserto.



Di “The Last Ride”, pubblicata nell’omonimo album nel 2023 dall’etichetta Nadir Music, è stato anche realizzato un videoclip. Questo video è il risultato di una fortunata collaborazione che si protrae da lungo tempo fra i membri dei The Doge con Betabel Film di Tiziano Colucci e Sara De Martino, due professionisti affermati in Italia rispettivamente come videomaker e regista nell’industria cinematografica e dei media. Il video cattura in modo magistrale l’atmosfera e l’essenza del brano, creando un’esperienza visiva coinvolgente ispirata alla triologia del dollaro di Sergio Leone.



Tracklist album “Salt Lake”

Mata el Toro

Salt Rock

Al Chiringuito

The Last Ride

Take Off

El Puerto de Paride

Vanilla Tacos

Porto Pidocchio

40 Days In The Salt Desert



The Doge, progetto musicale che ha fatto il suo debutto nel 2020, si è affermato come una forza creativa senza limiti. Fondato da tre talentuosi musicisti, Stefano Bergamaschi, Lorenzo Bergamino e Gigi Magnozzi. Questo collettivo ha radici che affondano in una collaborazione che perdura da ben quindici anni.

Il loro percorso musicale ha inizio nel 2013 con i “Flabby Fuckin’ Mama”, progetto con una forte inclinazione verso il genere rockabilly. Successivamente si avvicinano a uno stile che da sempre appassiona i tre musicisti: la musica strumentale dei film spaghetti western. Si apre così una nuova strada ad un’eclettica esplorazione sonora fatta di composizioni originali, pubblicate dall’etichetta Flipper Music di Roma. Nel 2020 fondano i “The Doge”, progetto musicale e artistico con il quale esplorano i più disparati generi musicali.

Le composizioni musicali di The Doge hanno conquistato un posto di rilievo nelle colonne sonore di serie TV di grande successo, trasmesse su piattaforme come Netflix, Sky e NBC, oltre che in campagne pubblicitarie e molte altre produzioni. La loro peculiarità sta nell’uso esclusivo di strumenti reali, dimostrando le loro abilità come polistrumentisti di spicco. Nei loro arrangiamenti, spesso si può infatti riconoscere una vasta gamma di strumenti, tra cui tromba e ottoni, archi, il vibrafono, la marimba, percussioni etniche e il pianoforte, riuscendo ad avvicinarsi così al suono di una grande orchestra. Nonostante questo, il nucleo della band rimane sempre quello di un classico trio, composto da batteria, basso e chitarra.

Il loro primo album come “The Doge”, intitolato *Hotel 17*, ha visto la luce nel 2021, grazie a una collaborazione con la casa discografica Push.Audio di Los Angeles e il sound engineer berlinese Federico Coderoni. Questo lavoro è caratterizzato da una serie di entusiasmanti collaborazioni vocali con rapper e cantanti americani, rappresentando un incontro di stili e influenze unico nel suo genere. Inoltre, il catalogo musicale di The Doge comprende un EP autoprodotto (Man on the Block, 2020) e una colonna sonora per un cortometraggio (All the Same, 2021) realizzata in collaborazione con la casa di produzione cinematografica di Londra MYM: Million Youth Media, confermando la versatilità creativa del gruppo.

Il secondo album completo della band, “Salt Lake”, prodotto da Nadir Music, in uscita nel 2023 e vincitore del finanziamento di Nuove Produzioni discografiche 2022 – 2023 con il contributo di NuovoImaie, è un’opera interamente strumentale che abbraccia una vasta gamma di generi musicali, tra cui il tex-mex, lo spaghetti western all’italiana, il rock alternativo e il folk rock. Questa diversità continua a caratterizzare il percorso artistico di The Doge, dimostrando che la loro musica è un viaggio senza confini attraverso i più disparati paesaggi sonori. Ad impreziosire due brani dell’album ci sono le chitarre di Antonio Gramentieri aka Don Antonio (Vinicio Capossela, The Grace).