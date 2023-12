Internazionalizzazione imprese in USA, Regione Toscana e Consolato San Francisco firmano accordo

Promuovere e valorizzare l’ecosistema toscano dell’innovazione all’estero, sostenendo lo sviluppo di startup e Pmi innovative e favorendo il loro accesso al mercato USA. Con questo obiettivo è stato siglato tra Regione Toscana (giunta e consiglio) ed il Consolato Generale d’Italia a San Francisco un accordo di collaborazione. Alla firma, che è avvenuta presso il Consolato, sono intervenuti l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, delegato dal presidente Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed il Console Generale Sergio Strozzi.

“Con questo accordo – ha detto Marras – formalizziamo il percorso già avviato. Il nostro obiettivo è consolidare sempre di più la collaborazione con il Consolato per offrire il punto più avanzato dell’ecosistema del trasferimento tecnologico toscano in Silicon Valley”. Ribadisce Mazzeo: “Questa firma non è un punto di arrivo ma piuttosto un nuovo importante punto di partenza per rafforzare ulteriormente i rapporti tra la Toscana e la California. È un percorso che abbiamo iniziato a settembre con la nascita di Casa Toscana e che, grazie al preziosissimo lavoro del Consolato e al supporto offerto da tutto il team di Innovit, sta già producendo i suoi primi risultati concreti. Rafforzare questo legame ci permetterà di poter offrire in futuro ancora più opportunità al nostro sistema delle imprese e alle tante eccellenze del nostro territorio”.

Secondo il Console Generale Strozzi, “il Protocollo di collaborazione suggella una collaborazione di fatto già avviata nei mesi scorsi e finalizzata ad assistere la Regione e le sue startup e imprese innovative in un’operazione strategica di rafforzamento dell’ecosistema toscano nei suoi rapporti con la Silicon Valley. Dall’accordo discendono nuovi contatti e collaborazioni tra imprese, università, centri di ricerca e attori dell’innovazione dei due territori, quello toscano e quello della Bay Area. Mi congratulo con la Regione Toscana per essere stata la prima ad avviare concretamente con noi e Innovit una partnership che si è già sviluppata fattivamente proprio in questi giorni con 18 startup toscane di livello tecnologico elevato che qui ad Innovit hanno seguito un intenso programma di training con mentori, esperti ed investitori della Silicon Valley. Confido che il modello toscano possa costituire un valido esempio per altre Regioni, a beneficio di tutti gli innovatori del nostro Paese”.

L’accordo nasce per avviare una collaborazione tra Regione (giunta e consiglio) e Consolato generale di San Francisco destinata a promuovere l’alta tecnologia toscana, con le migliori esperienze di start up e PMI innovative, nell’ambito di presentazioni, seminari informativi e B2B, incontri e networking con operatori americani della Silicon Valley. Obiettivo finale è lo sviluppo di opportunità di partenariato e processi di internazionalizzazione che consentano di rafforzare il posizionamento del sistema produttivo toscano nel mercato americano.

La Toscana si impegna a dare il proprio supporto e a fornire collaborazione al Consolato Generale d’Italia a San Francisco per l’organizzazione e la promozione di eventi diretti a favorire una reciproca conoscenza tra sistema produttivo toscano e mercato USA. A diffondere a livello regionale, attraverso i propri canali e attività, le iniziative legate ai temi dell’internazionalizzazione d’impresa promosse dal Consolato, e a coinvolgere quest’ultimo in tutte le azioni che puntino a definire iniziative a sostegno di Pmi e start up innovative toscane.

Da parte sua il Consolato Generale a San Francisco si impegna ad assicurare supporto ed assistenza alla Regione nelle iniziative che questa deciderà di organizzare per promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese innovative toscane, a promuovere le potenzialità economiche del tessuto economico toscano presso l’Ambasciata degli Stati Uniti e presso enti, amministrazioni ed organismi operanti nell’area di San Francisco e a favorire tutte le azioni che permettano di organizzare iniziative destinate a valorizzare l’eccellenza e la competitività delle più moderne e innovative realtà imprenditoriali toscane.