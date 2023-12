Cosa deve considerare chi cerca affitti a Milano nel 2024

Il mercato degli affitti a Milano è davvero articolato ed i prezzi sono in costante crescita. Chiesadimilano.it, il portale della Diocesi ambrosiana, sull’argomento scrive un articolo dal titolo “Sapessi com’è strano trovare casa in affitto a Milano”. Per chi è alla ricerca di affitti a Milano non sempre è facile muoversi. Il sito ambrosiano scrive che “oggi un affitto a Milano è considerato un lusso per molti cittadini”. “A dirlo sono i numeri, come esposto al recente Forum dell’Abitare dall’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran: il prezzo degli affitti è salito del 43% rispetto al 2015. Gli eccessi del mercato immobiliare sono da tempo noti. Non ultimo, in merito si è espresso anche l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel Discorso alla Città alla vigilia dell’ultima festa di Sant’Ambrogio”.

Ma quindi cosa deve considerare chi cerca affitti a Milano? Sicuramente deve guardare al mercato immobiliare in modo aperto e creativo, senza fossilizzarsi troppo su soluzioni specifiche, bensì valutare più opzioni ad iniziare dalle zone dove andare a vivere, passando dalla tipologia di abitazione. La rete dei trasporti in Città è sempre più efficiente e le periferie si avvicinano sempre più al centro. I servizi raggiungono sempre più quadranti dell’area metropolitana. Ciò apre alla possibilità di cercare affitti a Milano non solo in centro ma anche nella prima periferia o in taluni casi nella cintura urbana. Un grande aiuto arriva da portali specializzati come OffroCasa.com, il portale di annunci immobiliari gratuito! OffroCasa.com è un portale dove sono presenti innumerevoli ed aggiornati annunci immobiliari pubblicati da agenzie, imprese edili e privati. Coloro che pubblicano gli annunci di immobili non hanno vincoli contrattuali e canoni da pagare, nessuna restrizione. Si tratta quindi di un portale plurale, costantemente aggiornato, un’ottima fonte per chi cerca affitti a Milano.

Tornando all’interessante articolo della Diocesi, che raccoglie tante esperienze, sono in tanti coloro che rientrano nella cosiddetta “categoria dei pendolari”, che in ultima istanza estendono la loro ricerca di affitti a Milano anche a città vicine. Chi cerca affitti a Milano deve avere molta pazienza, tempo a disposizione e deve imparare a distinguere anche da annunci immobiliari inverosimili o al limite della praticabilità. Ci si può rivolgere ad annunci curati da agenzie immobiliari professionali e questa è indubbiamente la strada privilegiata. Si può anche tentare con il canale degli annunci postati da privati. In tal caso conviene sempre procedere con molta cautela, verificando con attenzione tutta la documentazione per evitare situazioni anomale o borderline.

Se però si vuole andare a vivere a Milano c’è una forte motivazione e un lavoro adeguato che spinge a trasferirsi in Città. Quindi si è coscienti che Milano è una metropoli differente rispetto alle altre Città italiane. Il costo della vita è più elevato di pari passo alla qualità della vita e alle aspettative di crescita professionale. Il tempo di ambientarsi, trovare casa a Milano e poi tutto sarà più agevole. Buona ricerca!