La Provincia di Taranto ha iniziato i lavori lungo la strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina

Castellaneta. Da qualche ora, operai incaricati dall’ente Provincia, sono a lavoro lungo la strada provinciale 13, tra Castellaneta e Castellaneta Marina, per manutenzione ordinaria di cunette, taglio di canne ed erbacce, operazioni volte a garantire agli automobilisti una corretta visibilità sulla pericolosa curva sita in zona Sant’Andrea.

Uomini e mezzi, in sintesi, stanno operando nei pressi del punto in cui da mesi persiste un’ingente perdita d’acqua sorgiva che nel tempo sta compromettendo il già martoriato manto stradale, perché in alcuni periodi il flusso di acqua ha raggiunto il ponte della Lama.

Buche, scarsa visibilità e mancanza di adeguata segnaletica stradale: criticità denunciate più volte, a partire dallo scorso marzo, da CIA Area Due Mari che nel giugno del 2023 segnalò anche quell’ingente perdita d’acqua, sia al fine di limitare un inutile spreco di risorsa idrica, sia per salvaguardare tutti gli automobilisti.

“Apprendiamo di buon grado che, con una solerzia da record, la Provincia di Taranto ha finalmente ritenuto opportuno intervenire, seppur con piccoli interventi ordinari, sulla pericolosa strada provinciale 13” – ha commentato il direttore dell’area Due Mari della CIA Vito Rubino.

“Con spirito costruttivo – ha aggiunto Rubino – sollecitiamo ormai da un anno l’ente responsabile ma gli interventi, tardivi e certamente non risolutivi, non ci soddisfano affatto. Stamane, per esempio, stanchi di assistere ad un immobilismo reiterato e imbarazzante, abbiamo scritto ancora ai vertici della Provincia di Taranto, informando che sulla vicina strada provinciale 12, attualmente attraversata da frontisti e residenti, tra buche, voragini, scarsa visibilità, mancanza di segnaletica adeguata e totale incuria, rischiamo di assistere ad altre tragedie stradali”.

CIA Area Due Mari, in sintesi, con un documento a firma del presidente Pietro De Padova e del direttore Vito Rubino, stamane aveva chiesto al dirigente provinciale del settore Viabilità e al presidente della Provincia di Taranto di intervenire subito, in particolare tra le intersezioni s.p.12 con s.p.13, s.p.12 con s.p.11 e s.p.11 con s.p.14.

“Ricordiamo – ha concluso il direttore Rubino – che a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria in atto sulla s.p.13, la s.p.12 viene attraversata quotidianamente da tanti automobilisti. Confidiamo nel buon senso degli attori da noi interpellati in questa ulteriore missiva e ci aspettiamo, a breve, interventi risolutivi volti a garantire la sicurezza di tutti”.