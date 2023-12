Come trattare al meglio il legno

Trattare il legno è importante per mantenere a lungo la sua bellezza e integrità. Per fare ciò bisogna essere a conoscenza delle varie opzioni di vernici per legno interno ed esterno disponibili sul mercato. La scelta dipende dalle specifiche esigenze e dal contesto ambientale in cui il legno si trova. Optare per la vernice giusta può non solo migliorare l’aspetto estetico del legno ma anche preservarlo nel tempo, assicurandone la durata e la resistenza agli agenti esterni.

Vernici per legno interno

Trattare il legno interno richiede una cura particolare per mantenere nel tempo la sua bellezza. Le vernici adatte a questo scopo devono non solo proteggere il legno ma anche valorizzarne l’aspetto naturale. Optare per vernici a base d’acqua è consigliato per minimizzare gli odori e le esalazioni nocive emanate da quelle a solvente chimico, e allo stesso tempo ridurre l’impatto ambientale. Le vernici acriliche sono ottime per interni in quanto offrono una finitura resistente e facilmente lavabile, ideale per superfici soggette a usura quotidiana.

Le migliori vernici per legno esterno

Le condizioni esterne richiedono verniciature più robuste. Le vernici per esterni infatti devono affrontare agenti atmosferici come pioggia, sole e variazioni di temperatura. Le vernici a base di oli penetranti sono una scelta molto comune per gli elementi lignei che stanno all’esterno, in quanto li proteggono efficacemente dalle intemperie senza formare un film superficiale che possa sbucciarsi nel tempo. Le vernici a base di uretano offrono una protezione superiore e una maggiore resistenza ai raggi Uv.

Vernice per legno esterno coprente

Quando si desidera una finitura uniforme e coprente per il legno esterno, le vernici a base di lattice acrilico sono ideali. Queste vernici coprenti sono spesso disponibili in una vasta gamma di colori, offrendo la possibilità di personalizzare e proteggere il legno esterno in modo completo. È importante applicare strati uniformi per ottenere una copertura ottimale.

Colori della vernice per legno esterno

La scelta dei colori per la vernice del legno esterno può influenzarne l’aspetto e la protezione nel tempo. I colori scuri tendono ad assorbire più calore, il che potrebbe causare una maggiore espansione e contrazione del legno in risposta alle variazioni di temperatura. I colori chiari invece possono riflettere la luce solare, contribuendo a mantenere una temperatura più stabile sulla superficie del legno.

A seconda dell’esposizione al sole dei nostri elementi di legno da esterno dunque potremo optare per una vernice chiara oppure una con colori scuri, per ottimizzare le sue prestazioni.

Vernice per legno esterno senza carteggiare

Un processo spesso richiesto prima di verniciare è l’operazione di carteggiatura della superficie lignea già dipinta.

L’idea di applicare però una vernice senza la noiosa fase di carteggiatura può essere allettante. Tuttavia, è fondamentale preparare adeguatamente il legno, per garantire un’applicazione uniforme e una buona aderenza della vernice stessa alla sua superficie. Esistono vernici formulate per aderire bene anche su superfici non carteggiate, ma il risultato migliore si ottiene quando si dedica tempo alla pulizia e alla preparazione della superficie prima della verniciatura.