Incidente con 4 morti sulla Statale 73bis: coinvolto bus con ragazzi di Grottammare in gita con la parrocchia

Drammatico incidente stradale nelle Marche. Coinvolti un autobus e un’ambulanza. L’impatto è avvenuto nella galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano. Il mezzo di soccorso è andato a fuoco. Dal luogo dell’incidente si è levata una nube nera. Due eliambulanze sono partite per i soccorsi ma sembra che una sia tornata indietro a causa delle avverse condizioni meteo. Sono quattro le vittime: un medico, un infermiere, l’autista dell’ambulanza e il paziente che era a bordo. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

Sull’autobus viaggiavano un grappo di ragazzi di Grottammare in gita con la parrocchia a Urbino. In base alle prime notizie i ragazzi sarebbero praticamente illesi – solo qualche lieve ferita – anche se sotto choc. Sono stati trasportati all’esterno della galleria e li hanno presi in cura negli ospedali di Fano e Urbino.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale. L’incidente mortale è avvenuto mercoledì attorno alle 16 all’interno della galleria Ca’ Gulino alle porte di Urbino. L’ambulanza era partita da Fossombrone e avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale di Urbino. All’interno della galleria il terribile impatto con il pullman di San Benedetto.