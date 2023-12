Roma. Un vasto incendio è divampato nell’impianto rifiuti di Malagrotta

Una colonna di fumo si è sollevata a Malagrotta a seguito dell’incendio divampato nell’impianto di rifiuti romano. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha ricevuto l’allarme attorno alle 15:30 di domenica. Sono stati inviati sul posto 40 pompieri, impegnati con 13 automezzi. Sul posto polizia e carabinieri. Attivata anche l’Arpa. Da chiarire le cause del rogo. Non si escluderebbe che le fiamme possano essere partite da un silos.

I vigili del fuoco spiegano che l’incendio è divampato nell’impianto dei rifiuti di Malagrotta e ha coinvolto l’impianto di trattamento meccanico-biologico “Tmb1”. Il comando dei vigili del fuoco di Roma ha richiesto alla direzione regionale del Lazio l’invio di personale del Gos, Gruppo operativo speciale, con i mezzi di movimento terra. L’area è stata perimetrata e messa in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati.

La protezione civile di Roma Capitale raccomanda, “a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria”. In caso di emergenza, “contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”.