Morowali. Esplosione in una fabbrica della Pt Indonesia Tsingshan Stainless Steel

È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto in Indonesia: 12 morti e 39 feriti. È il bollettino “di guerra” di un’esplosione in una fabbrica di lavorazione del nichel in Indonesia.

L’incidente è avvenuto in una fabbrica della ditta Pt Indonesia Tsingshan Stainless Steel, nel polo industriale di Morowali, sull’isola di Sulawesi. A dare la notizia è stato il portavoce del distretto industriale, Dedy Kurniawan.

“Il numero attuale di vittime è di 51, di cui 12 morti e 39 con ferite con varie gradazioni di gravità”, ha dichiarato. I morti sono 7 lavoratori indonesiani e 5 stranieri. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente, l’esplosione ha avuto luogo durante i lavori di riparazione di un altoforno. Un liquido infiammabile è fuoriuscito e ha preso fuoco, investendo i lavoratori impegnati nelle operazioni, facendo anche esplodere delle bombole di ossigeno. L’arcipelago indonesiano di Sulawesi è un grande centro di produzione di nickel, metallo largamente impiegato per la fabbricazione di batteria per le auto elettriche e nella produzione di acciaio inossidabile.