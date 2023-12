Daihatsu, controllata della Toyota, sospenderà le spedizioni di tutti i modelli di auto in produzione

Un duro colpo per la Daihatsu, società controllata della Toyota. La casa automobilistica sospenderà le spedizioni di tutti i modelli di auto in produzione sia in Giappone che all’estero, a fronte di presunte manipolazioni dei test di sicurezza. Lo ha annunciato la Daihatsu a seguito dell’esito del rapporto di una commissione indipendente istituita a inizio anno per fare chiarezza su anomalie emerse per la prima volta ad aprile. In una conferenza stampa tenuta a Tokyo il presidente di Daihatsu, Soichiro Okudaira, si è scusato per lo scandalo ammettendo di “avere tradito la fiducia dei propri clienti, riconoscendo che tutto il biasimo ricade sulla sua gestione”.