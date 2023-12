Il calcio cambia: l’Arabia Saudita ospiterà la Champions asiatica

I Paesi arabi sempre più egemoni nel mondo dello sport. Infatti dopo il Mondiale invernale in Qatar e i tanti campioni che si sono trasferiti nei campionati arabi, l’Arabia Saudita mette a segno un altro colpaccio. L’AFC (Confederazione calcistica asiatica) ha raggiunto un accordo con la SAFF (Federcalcio dell’Arabia Saudita) per l’organizzazione della fase finale della AFC Champions League Elite per le prossime due stagioni (2024/25 e 2025/26). I 24 migliori club del continente asiatico saranno suddivisi in 2 campionati da 12 squadre nelle regioni occidentale e orientale. I club si sfideranno in un format composto da gare in casa e in trasferta per un posto agli ottavi di finale, con gli otto vincitori che accederanno alla fase finale della Champions asiatica. Anche su questo grande evento gli scommettitori di tutto il pianeta potranno fare le loro puntate su piattaforme dedicate. Se voi saperne di più sulle scommesse sportive clicca qua.

La fase finale della Champions League Elite include quarti di finale, semifinali e finale. L’atto conclusivo della Champions Asiatica si disputerà con la formula delle gare uniche in Arabia Saudita. Le sfide decisive della Champions League Elite si svolgeranno dal 25 aprile al 4 maggio 2025, con gli eventuali vincitori pronti ad incassare il premio da 12 milioni di dollari. Il premio è il triplo di quello che riceveranno in questa stagione i vincitori della Champions asiatica. Anche la finalista perdente riceverà una somma triplicata rispetto a quella attuale. Si passerà infatti dagli attuali 2 milioni di dollari a 6 milioni. Premi triplicati e maggiore attrattiva verso un torneo che si candida a rappresentare un bacino d’utenza di miliardi di persone. Un investimento importante da parte dell’Arabia Saudita che punta a porsi al centro delle scelte mondiali investendo sui grandi eventi ad iniziare dal mondo del calcio.

“La SAFF è stata scelta come sede finale dopo aver valutato i requisiti di infrastruttura e alloggio, nonché tutti gli altri aspetti operativi chiave necessari per organizzare un torneo all’altezza del prestigio e della statura della competizione per club più importante del continente, recentemente rinnovata”, si legge nella nota della AFC. Ma l’accordo va oltre i primi due anni. Infatti ai sauditi sono stati assegnati in via provvisoria anche i diritti di hosting per le prossime tre stagioni dal 2026/27 al 2028/29, previa verifica da parte dell’AFC delle prestazioni della nelle stagioni iniziali e tenendo in debita considerazione anche le esigenze progressive di ciascuna stagione nonché di eventuali altre manifestazioni di interesse ricevute da altre Federazioni associate.