Centro Studi Federico II, rinnovato incarico al Presidente Giuseppe Di Franco

Goffredo Palmerini nuovo Presidente del Comitato tecnico scientifico

PALERMO – Giuseppe Di Franco è stato riconfermato dal Consiglio direttivo Presidente del Centro Studi Federico II per l’anno 2024. Subito dopo lo stesso Consiglio ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico ed in particolare alla nomina del suo nuovo Presidente, Goffredo Palmerini (giornalista, saggista e scrittore).

Palmerini sarà affiancato, quali componenti del Comitato, dalle seguenti personalità: Cav. Uff. Prof. Hafez Haidar, insigne poeta e scrittore già candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura; Dott. Stefano Vaccara, fondatore ecolumnist de “La Voce di New York”, docente di Giornalismo al Lehman College; Dott.ssa Ilaria Costa, dirigente dell’Italian American Committee and Columbus Citizens Foundation; Dott.ssa Fabiana Bruni, giornalista RAI e scrittrice; Maestro Salvatore Caputo, direttore del Teatro dell’Opera di Bordeaux; Maestro Maria Luisa Macellaro La Franca, compositrice e direttrice d’orchestra; Maestro Diego Cannizzaro, docente, organista e compositore; Arch. Flora Mondello, architetto e imprenditrice; Dott.ssa Ketty Millecro, giornalista e docente.

Il Presidente Giuseppe Di Franco, ha peraltro ricevuto, in questi giorni, una prestigiosa onorificenza da The Italian Canadian Youth Formation Centre, presieduto dal Cav. Enrico W. Del Castello, fondatore e Presidente Emerito, (già senior media relations presso il dipartimento di Stato del Canada e delegato canadese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York), con la seguente motivazione:

“Al Dott. Giuseppe Di Franco, per il suo impegno professionale di alto profilo nel promuovere l’arte e la cultura italiana nel mondo”.

La nuova governance del Centro Studi si prefigge il raggiungimento di nuovi ed esaltanti obiettivi con la realizzazione di progetti e iniziative culturali e sociali programmati per il 2024. Il Centro Studi Federico II, nato due anni fa a Palermo, ha sedi di rappresentanza a Roma, New York e Bordeaux. Ha realizzato numerosi eventi e avviato prestigiose relazioni in Italia e all’estero (Stati Uniti, Francia, Canada e Slovacchia).