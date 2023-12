Effetto Mazzarri: il Napoli ritrova il sereno tra Champions e ambizioni

La notte di Champions ha risuonato come una melodia rassicurante per il Napoli, e dietro il successo contro lo Sporting Braga si cela l’inconfondibile impronta di Walter Mazzarri. L’effetto Champions è anche, e soprattutto, l’effetto Mazzarri, il quale ha sapientemente guidato la squadra verso la vittoria, superando il tabù Maradona e ottenendo il pass per gli ottavi di Champions.

Il risultato positivo non solo ha riportato il sereno in casa Napoli, ma ha anche influito positivamente sulle casse della squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, con il passaggio del turno, ha incassato ben 12 milioni di euro, sommandoli ai già consistenti 55 milioni presenti in cassa. Ora, una promessa rimane da onorare: il premio per i giocatori, compreso Meret e i suoi compagni, che hanno contribuito a questo successo europeo.

Mazzarri, con la sua abilità nel ricomporre i cocci di una squadra che sembrava smarrita, sta riportando il Napoli verso una forma che ricorda la scorsa stagione. Il tecnico toscano, in particolare, si distingue per la determinazione nel mantenere la porta inviolata, un clean sheet che non può essere sottovalutato. Per Mazzarri, vedere la sua difesa resistere senza concedere gol è più di un semplice risultato; è una dimostrazione della solidità e della coesione che sta instillando nella squadra.

Anche con una difesa provata, con Natan impiegato come terzino sinistro, il Napoli ha brillato. La sua performance gli è valsa addirittura il titolo di MVP dalla UEFA, dimostrando che la luce può brillare anche senza il contributo di giocatori chiave come Kim. Sabato, contro il Cagliari, sarà il banco di prova per verificare se gli azzurri hanno davvero ritrovato la serenità e la forza di affrontare le sfide come vediamo nella pagina delle schedine calcio con la consapevolezza di poter vincere.

Tuttavia, non tutto è serenità nel Napoli post-Champions. Nonostante il successo, Kvaratskhelia ha dimostrato di attraversare un periodo difficile, con qualche errore di troppo e un gol mancato a Torino. Il talentuoso georgiano ora deve trovare la forza di risollevarsi immediatamente, evitando di cadere in una strada buia senza uscita.

In conclusione, l’effetto Mazzarri è tangibile, il Napoli ritrova la sua strada vincente e la Champions regala non solo gioie sportive ma anche benedizioni finanziarie. Il futuro è promettente per gli azzurri, ma l’attenzione deve essere mantenuta alta, poiché le sfide non si fermano mai nel mondo del calcio.

Occhi su Jakub Kiwior per rinforzare la difesa

Il Napoli, nonostante l’arrivo di Natan, sembra essere alla ricerca di ulteriori rinforzi per garantire continuità e stabilità al proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo potrebbe puntare su Jakub Kiwior dell’Arsenal, un talentuoso difensore già oggetto dell’interesse di Milan e Roma.

L’arrivo di Natan, sebbene abbia portato momentanea solidità, sembra non essere sufficiente per il Napoli, desideroso di consolidare ulteriormente la propria difesa. Jakub Kiwior, giovane talento dell’Arsenal, è emerso come un obiettivo ambizioso per i partenopei, che vogliono assicurarsi un futuro solido nella zona difensiva.

Il Mattino sottolinea che il Napoli, pur essendo consapevole dell’importanza di rafforzare la difesa, potrebbe non attivarsi già a gennaio. Invece, sembra che la strategia del club sia orientata a lavorare per assicurarsi il giocatore durante il mercato estivo, in modo da pianificare con attenzione e senza fretta.

Kiwior, il giovane difensore polacco dell’Arsenal, sembra aver attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Milan e Roma. La sua versatilità e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco lo rendono un giocatore interessante per le squadre italiane, compreso il Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis, noto per la sua abilità nelle trattative di mercato, sarà chiamato a gestire attentamente questa possibile acquisizione. Kiwior rappresenta un investimento per il futuro, e la sua inclusione nella rosa del Napoli potrebbe portare freschezza e talento alla difesa, contribuendo a solidificare il reparto.

Il mercato estivo si prospetta quindi come un periodo cruciale per il Napoli, che dovrà equilibrare le esigenze immediate con la costruzione di una squadra solida e competitiva per le sfide future. L’attenzione dei tifosi azzurri sarà concentrata su come il club affronterà questa strategia di mercato e su come Jakub Kiwior si integrerà nella squadra, portando il suo contributo al progetto del Napoli per il futuro.