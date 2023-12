Champions: Inzaghi deve battere la Real Sociedad per il primato, Mazzarri può anche perdere

Va in scena l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Stasera in campo Inter e Napoli. Nerazzurri e azzurri devono vincere contro Real Sociedad e Braga per piazzarsi meglio. A San Siro Inzaghi, con la qualificazione agli ottavi di Champions acquisita con largo anticipo, punta a vincere per prendersi il primo posto che vale un montepremi più alto oltre ad un sorteggio più favorevole.

Discorso differente per il Napoli di Mazzarri. I partenopei si presentano con tre sconfitte consecutive tra Europa e campionato. Il presidente De Laurentiis ha promesso un premio per la qualificazione agli ottavi di Champions League e per farlo gli Azzurri dovranno stare attenti al Braga. La situazione è favorevole al Napoli che può permettersi di qualificarsi agli ottavi anche perdendo con un solo gol di scarto, ma il Maradona attende Osimhen e compagni per vincere e tornare nelle migliori 16 d’Europa.