Josep Borrell: proporrò sanzioni ai coloni ebrei in Cisgiordania

Josep Borrell ha detto che sta lavorando ad una proposta di sanzioni ai coloni ebrei in Cisgiordania e verrà presentata agli Stati membri quanto prima. Così l’alto rappresentante della politica estera Ue. “È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e prendere le misure che possiamo prendere in Cisgiordania. Non posso dire che ci sia stata unanimità al Consiglio ma si lavora per trovare una lista di persone responsabili per le violenze e gli Stati membri decideranno se approvare la proposta o meno”, ha detto.

I rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu visiteranno il confine tra l’Egitto e la Striscia di Gaza. La visita al valico di frontiera di Rafah è stata organizzata – riferisce la Bbc – dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno redatto la risoluzione della scorsa settimana bloccata dal veto Usa. Lo scopo del viaggio è quello di “verificare in prima persona ciò che è necessario in termini di operazioni umanitarie”, ha detto l’ambasciatrice emiratina al Palazzo di Vetro, Lana Nusseibeh.