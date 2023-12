Mondragone. Concetta Infante trovata in un baule: morta da un mese

Macabra scoperta nel Casertano dove è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. È successo a Mondragone. La donna deceduta è Concetta Infante, 77 anni, il cui corpo è stato trovato da una figlia in un baule nella camera da letto. Ad incaricarsi delle indagini i Carabinieri. La Procura ha disposto il sequestro della salma e dell’appartamento. Il decesso sembra risalire a diverse settimane fa, all’incirca un mese.

Concetta Infante abitava a Mondragone insieme all’altra figlia. E’ stata la sorella di quest’ultima a fare il macabro ritrovamento. Il baule era stato anche sigillato con del nastro adesivo. I Carabinieri hanno rintracciato la figlia che viveva insieme a Concetta Infante per interrogarla. La salma, su ordine del pm, è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Determinante per scoprire le cause della morte, quindi se si tratti di decesso per cause naturali o per omicidio, sarà l’autopsia. L’abitazione dove è stato trovato il cadavere si trova nelle cosiddette palazzine Cirio di via Razzino.