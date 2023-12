Biden accusa Trump di rappresentare Donald Trump “molte minacce per gli Usa”

Il presidente in carica Joe Biden teme di perdere le presidenziali Usa 2024 e attacca “violentemente” il suo sfidante, nonché predecessore. Per Biden “Donald Trump rappresenta molte minacce per questo Paese. Dal diritto di scelta ai diritti civili e al diritto di voto, alla posizione dell’America nel mondo. Ma la più grande minaccia di tutte è quella che Trump pone alla nostra democrazia. Se perdiamo questa, perdiamo tutto”. Il presidente americano ha lanciato un duro attacco a Trump nel corso di un evento elettorale in California. Non si è fatta attendere la replica di Trump. “Non sono una minaccia, salverò la democrazia. La minaccia è Joe Biden”.

“Tutto quello che dobbiamo fare è scendere in campo. Scendere in campo di nuovo e far sentire la nostra voce”, ha dichiarato Biden, che poi torna ad attaccare Trump sulla questione dell’assalto a Capitol Hill. “Il 6 gennaio 2021 Trump era seduto per ore nella sua sala da pranzo privata vicino allo Studio Ovale, guardando tutto ciò che accadeva in TV. La folla che attacca la polizia del Campidoglio, uccide e profana il Campidoglio” ha proseguito il presidente in carica, definendo il tycoon “il primo candidato perdente nella storia a rifiutarsi di accettare la volontà del popolo”.