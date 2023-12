Serie A, la situazione dopo la 14^ giornata: risultati e classifica

L’Inter demolisce il Napoli, ma la Juventus rimane attaccata a -2; vincono Milan, Roma, Fiorentina e Lazio, cade male invece l’Atalanta a Torino

Lunedì sera è finita la 14^ giornata di Serie A. E come al solito le sorprese non sono mancate.

Ad aprire i giochi ci ha pensato la Juventus, che a Monza è riuscita ad imporsi di misura in extremis per 1-2. L’Inter però è subito tornata davanti in classifica nel posticipo domenicale: i nerazzurri hanno infatti letteralmente dominato a Napoli, imponendosi con un netto 0-3.

Continua la corsa il Milan, che a San Siro riesce a vincere per 3-1 contro il Frosinone. Tre punti importanti anche per Roma, Fiorentina e Lazio: i giallorossi hanno avuto la meglio in trasferta per 1-2 contro il Sassuolo, la Viola ha superato con un semplice 3-0 la Salernitana davanti ai propri tifosi, mentre invece i biancocelesti hanno vinto di misura 1-0 fra le mura amiche sul Cagliari.

Cade invece malamente l’Atalanta, che nel posticipo è andata ko clamorosamente per 3-0 a Torino contro i granata. Non riesce ad andare oltre l’1-1 a Lecce il Bologna, che vede sfumare i 3 punti proprio negli ultimi secondi del recupero. Pareggio scoppiettante invece fra Udinese e Verona, che si rallentano a vicenda sul punteggio di 3-3. Infine, termina 1-1 anche lo scontro diretto in zona salvezza tra il Genoa e l’Empoli.

I risultati della 14^ giornata di Serie A

Monza – Juventus 1 – 2

Genoa – Empoli 1 – 1

Lazio – Cagliari 1 – 0

Milan – Frosinone 3 – 1

Lecce – Bologna 1 – 1

Fiorentina – Salernitana 3 – 0

Udinese – Verona 3 – 3

Sassuolo – Roma 1 – 2

Napoli – Inter 0 – 3

Torino – Atalanta 3 – 0

La classifica di Serie A dopo la 14^ giornata

Inter 35

Juventus 33

Milan 29

Roma 24

Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Atalanta 20

Lazio 20

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona 10

Cagliari 10

Salernitana 8

Il programma della 15^ giornata di Serie A

Juventus – Napoli: venerdì 8 dicembre ore 20.45

Verona – Lazio: sabato 9 dicembre ore 15.00

Atalanta – Milan: sabato 9 dicembre ore 18.00

Inter – Udinese: sabato 9 dicembre ore 20.45

Frosinone – Torino: domenica 10 dicembre ore 12.30

Monza – Genoa: domenica 10 dicembre ore 15.00

Salernitana – Bologna: domenica 10 dicembre ore 18.00

Roma – Fiorentina: domenica 10 dicembre ore 20.45

Empoli – Lecce: lunedì 11 dicembre ore 18.30

Cagliari – Sassuolo: lunedì 11 dicembre ore 20.45