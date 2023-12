La Roma proverà ad arrivare alla finale di Dublino

Dopo il pari 1-1 sul campo del Servette è arrivata la qualificazione matematica della Roma alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League 2023-24. Questo risultato però non assicura ai giallorossi il primo posto nel Girone G che dà accesso diretto agli ottavi di finale.

Anzi, le probabilità della squadra di José Mourinho di passare come prima sono decisamente diminuite, come è possibile rilevare consultando le scommesse sportive su fezbet. È la matematica ad essere a sfavore dei giallorossi. La Roma, per effetto della vittoria per 3-2 dello Slavia Praga capolista sul campo dello Sheriff Tiraspol, è a 2 punti di distacco dal vertice del girone. Tutto si deciderà nella sesta e ultima giornata in programma giovedì 14 dicembre. La Roma per scavalcare lo Slavia ed evitare così i playoff dovrebbe non solo vincere ma sperare che il Praga non faccia altrettanto. In caso di arrivo a pari punti 13 a 13 si andrebbero a valutare i seguenti criteri: maggior numero di punti ottenuti nei confronti diretti; migliore differenza reti negli scontri diretti; maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; differenza reti generale; maggior numero di gol segnati nel girone; maggior numero di gol segnati in trasferta nel girone; maggior numero di vittorie nel girone; maggior numero di vittorie in trasferta nel girone; miglior condotta fair play; miglior coefficiente Uefa.

Comunque vada la Roma è alla fase successiva e rientra tra le candidate alla finale di Dublino. La squadra giallorossa vuole arrivare in fondo alla competizione e riscattare la finale persa a Budapest il 31 maggio scorso. Infatti nella finale della 52ª edizione (la 14ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), alla Puskás Aréna di Budapest, hanno vinto gli spagnoli del Siviglia, che nella finale hanno battuto la Roma 4-1 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Il Siviglia ha collezionato il settimo successo nella competizione, rafforzando il record del maggior numero di successi nella manifestazione.

La Roma punta alla finale della UEFA Europa League 2023/24 in programma mercoledì 22 maggio alle 21:00 alla Dublin Arena di Dublino, in Repubblica d’Irlanda. L’impianto può ospitare oltre 50 mila spettatori. Alla Dublin Arena si svolgono le partite delle nazionali di calcio e rugby dell’Irlanda. L’impianto è moderno. È stato inaugurato nel 2010. Lo stadio ospiterà la sua seconda finale di UEFA Europa League dopo quella del 2011 tra Porto e Braga.

Se in finale il risultato è in parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell’altra durante i tempi supplementari, viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio rimane in parità dopo i tempi supplementari, il vincitore sarà determinato dai calci di rigore.

Il trofeo della UEFA Europa League (15 kg, il più pesante messo in palio dalla UEFA) va ai vincitori che inoltre guadagnano anche un posto nella fase a gironi di UEFA Champions League 2024/25, se non si qualifica attraverso le competizioni nazionali.