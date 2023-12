Il gioco online cresce in Italia senza sosta: prospettive per il 2024

Anche i club di calcio chiedono a gran voce in Italia di rivedere le norme che regolano il settore del gioco d’azzardo. Il gioco online, infatti, in Italia cresce senza sosta e le prospettive per il 2024 sono interessanti. Sono diversi i club che si interrogano sul doppio standard: i casinò possono operare in Italia e pagare le tasse nel nostro Paese, ma non possono farsi pubblicità e contribuire ad esempio con sponsorizzazioni nel mondo del calcio.

In altre Nazioni dell’Unione Europea le regole sono meno restrittive ma sempre a tutela del gioco responsabile e contro la dipendenza dal gioco d’azzardo. I migliori siti di Casino non Aams hanno tantissimi utenti attivi in Italia. Un fenomeno esponenzialmente in crescita. Perché quindi non aprire a delle revisioni delle regole nel settore? Nel 2024 si attendono modifiche anche significative.

Il mercato del gioco d’azzardo in Italia è una vera e propria industria del gioco con fatturati importanti e concorre al bilancio dello Stato. Negli ultimi anni, come dicevamo in apertura, i vari Governi hanno varato norme sempre più stringenti per regolamentare il settore. In parallelo in altre Nazioni le regole sono più liberali e gli investimenti sono maggiori. Moltissimi giocatori italiani hanno optato per iscriversi a casino non aams ma sempre sicuri, che hanno una licenza di gioco estera, paragonabile a quella dell’Italia.

I portali non aams sono centinaia e fanno leva su regole meno restrittive rispetto a quelle dell’Italia. Soprattutto gli aspetti che attraggono i giocatori sono limitazioni minori su vincite, depositi, singole puntate. Avere una licenza di gioco diversa da quella italiana non equivale a non essere operatori sicuri. Questi casinò online applicano le Leggi di un’altra Nazione, spesso e volentieri di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Che sceglie di giocare online su un casinò non AAMS deve essere consapevole del rovescio della medaglia. Questi casinò non aams, infatti, rispondono alle norme del Paese di origine. Spesso e volentieri i casinò online stranieri non aams non accettano PayPal, sistema di pagamento online molto diffuso in Italia e piuttosto sicuro. Tuttavia sovente questi casinò usano altri portafogli elettronici come Neteller o Skrill, ugualmente sicuri o anche le cripto monete come i bitcoin.

Ogni Nazione ha le sue regole ma anche i suoi giochi più gettonati. Alcuni giochi presenti in Italia potrebbero non essere presenti altrove. Questo perché alcune Aziende propongono i loro titoli solo ad alcuni casinò stranieri rispetto ad altri. Si potrebbero pertanto non trovare alcuni dei propri giochi preferiti. Ma i cataloghi di giochi da tavolo sono altrettanto interessanti e variegati e si trovano giochi anche simili nel meccanismo e nelle dinamiche. In tanti casi i giocatori italiani scelgono casinò non aams proprio per la possibilità di giocare su slot non presenti sui pari casinò aams. In ogni caso mai dimenticare che bisogna giocare in modo responsabile.