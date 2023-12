Quando ristrutturare il bagno – costi e tempi

Molte persone vogliono scoprire quando ristrutturare il bagno, visto che parliamo di una delle stanze più utilizzate in casa, e che nel corso del tempo può subire una usura significativa.

Ed ecco perché la ristrutturazione può diventare un progetto complesso, tenendo presente però che ci sono sempre segnali che possono indicarci quando è il momento di cambiare e di agire.

In questo articolo vogliamo vedere quelli che sono i segnali che indicano a una persona o a una famiglia la necessità di andare a parlare con un’azienda per la ristrutturazione del bagno.

Quindi nel caso in cui una persona nota uno o più di questi segnali che stiamo per elencare, può essere il momento di decidere di dare un nuovo aspetto al bagno, migliorando l’estetica e la funzionalità, di questo spazio così importante.

Una prima cosa che dovrebbe allarmare sono le piastrelle del bagno che in genere si usurano molto facilmente nel corso del tempo, andando anche a scolorirsi: ed ecco perché se dovessero comparire come rotte crepate o mancanti, questo potrebbe causare problemi come la formazione di muffa e infiltrazione di acqua.

Inoltre se queste piastrelle sono scolorite, e quindi non piacciono più a una persona da un punto di vista estetico, può essere il momento di rinnovare il bagno, tenendo presente che la ristrutturazione delle piastrelle può essere molto positiva perché donerà un aspetto fresco e moderno a questa stanza, migliorando anche la sua resistenza all’umidità

Un altro segnale da sottovalutare riguarda l’impianto idraulico che, se dovesse risultare vecchio e obsoleto, potrebbe portare frequenti perdite d’acqua, problemi di pressione dell’acqua e anche tubature intasate.

Si tratta di problemi seri che possono causare danni strutturali, rappresentando anche un rischio per la salute. Inoltre un impianto idraulico moderno risulta più efficiente dal punto di vista energetico, consentendo così di far risparmiare una famiglia sui costi e sulle bollette.

Quindi nel caso in cui l’impianto ideale comincia a essere vecchio si può considerare di fare un cambiamento più profondo.

Altri segnali da non sottovalutare per quanto riguarda il bagno

Uno dei segnali più evidenti che indicano la necessità di ristrutturare il bagno è la mancanza di spazio nonché una scarsa disposizione, Nel senso che se il bagno è piccolo e affollata, oppure c’è una disposizione poco pratica e funzionale della doccia, dei servizi igienici e dei lavandini, può essere il caso di riprogettare lo spazio.

Infatti attraverso una ristrutturazione intelligente si può avere proprio questo risultato cioè ottimizzare lo spazio, creando più aree di archiviazione, e migliorando la funzionalità in generale del bagno.

Altro segnale negativo per quanto riguarda il bagno riguarda la presenza di muffa persistente e cattivi odori che possono essere segnali di problemi di umidità e ventilazione inadeguata.

Anche perché la muffa ricordiamo che non danneggia solo l’aspetto estetico del bagno, ma può essere molto dannosa anche per la salute di chi lo frequenta.

Nel caso in cui non si riesca a risolvere il problema bisogna andare a parlare con un’azienda per quanto riguarda la ristrutturazione, anche perché in generale una migliore ventilazione e un’adeguata impermeabilizzazione, nonché l’utilizzo di materiali che sono resistenti all’umidità, possono contribuire al risolvere questi problemi.