Perugia. A Castel del Piano la decima casetta dell’acqua

E’ stata inaugurata a Castel del Piano nel piazzale recentemente intitolato al medico Vitaliano Tromby dove si tiene il mercato settimanale (strada Castel del Piano-Pila) “Fonte Urbana” l’impianto di erogazione di acqua naturale e refrigerata a cura di Umbra Acque e Comune di Perugia. Presenti alla cerimonia il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, i rappresentanti di Umbra Acque Franco Parlavecchio (membro del cda) ed Andrea Vitali (dirigente), il consigliere comunale Riccardo Mencaglia, il parroco di Castel del Piano Don Francesco.

Aprendo l’incontro Riccardo Mencaglia ha parlato di giornata importante per il quartiere visto che da tempo la cittadinanza attendeva il posizionamento della casetta dell’acqua, come richiesto dalle locali associazioni. “Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che hanno seguito l’iter rendendo possibile l’inaugurazione di oggi e chi ha fortemente voluto che la fonte venisse installata a Castel del Piano al servizio dei cittadini”.

L’assessore Otello Numerini ha ricordato che si tratta della decima casetta installata nel Comune di Perugia: “come Amministrazione crediamo molto nel progetto che ha una duplice valenza, ambientale ed economica”. L’assessore ha poi riferito che altre due casette sono in procinto di essere installate, rispettivamente a San Sisto e Mugnano, ed una terza è in fase di progettazione (Colle Umberto). Inoltre grazie al finanziamento di Auri in futuro sarà possibile installarne altre cinque.

Franco Parlavecchio, nel portare i saluti del presidente Calabrese e dell’Amministratrice delegata Buonfiglio, ha sottolineato che l’iniziativa è frutto della stretta collaborazione tra Comune ed Umbra Acque per dimostrare attenzione nei confronti della città.

Non a caso – ha continuato Parlavecchio – le casette installate nel territorio di Perugia sono ben 10, mentre 70 sono quelle posizionate in tutti i comuni umbri serviti dall’azienda. Si tratta di un ampio progetto che Umbra Acque ha deciso di realizzare con l’obiettivo di produrre effetti positivi in favore dell’ambiente, grazie al risparmio di plastica, acqua, denaro ed emissioni.

Chiudendo l’incontro il sindaco Andrea Romizi ha ringraziato Umbra Acque per aver scelto di implementare non soltanto questo progetto ma in generale gli investimenti finalizzati al contenimento delle perdite idriche. In merito a Fonte Urbana, Romizi ha parlato di progetto che conferma la presenza e l’attenzione di azienda e Comune per l’ambiente, per la sostenibilità ed, usando le parole di Papa Francesco, per il Creato.

Ed infatti il manufatto, il decimo posizionato a Perugia, insieme agli altri è in grado di produrre importanti benefici in termini di risparmio di plastica.

Il sindaco ha rimarcato che questa iniziativa si inserisce in una pianificazione più ampia che ha come linea comune la sostenibilità; il riferimento è al prossimo approdo in città del Metrobus, sistema che consentirà di ridurre in maniera significativa l’uso del mezzo privato e quindi l’inquinamento, mettendo in comodo collegamento tutte le aree che si estendono da Castel del Piano alla stazione e, da lì, al centro storico grazie al minimetrò.

Romizi ha precisato che questo sistema non dovrà essere solo un mezzo di trasporto per raggiungere luoghi di interesse (ospedale o stazione) ma anche uno strumento per favorire il collegamento tra i quartieri e, quindi, la socialità.

Sulla linea della sostenibilità vanno anche gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei quartieri, partiti da tempo a Fontivegge-Madonna Alta ed in avvio a Ponte San Giovanni. Con agenda urbana toccherà poi a San Sisto e Castel del Piano. Il tutto per renderli più belli, accoglienti e fruibili.

La nuova casa dell’acqua è la 70esima presente sul territorio gestito da Umbra Acque. Dieci sono gli impianti presenti nel territorio di Perugia, segnatamente a Parlesca, Colombella, Villa Pitignano, Pian di Massiano, via Checchi (zona Cupa) ai piedi del centro storico, Ponte San Giovanni, San Martino in Campo, Pianello, Fontignano ed appunto Castel del Piano.

Attraverso l’app WAIDY è possibile geolocalizzare la casa dell’acqua più vicina ed avere informazioni sul percorso per raggiungerla oltre che sull’acqua erogata.

Ogni fontanella eroga acqua naturale e gassata, refrigerata, al costo di 5 centesimi per ogni litro e mezzo e rimane in funzione tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 23:00; nelle ore notturne il distributore procede alla sanificazione automatizzata dell’impianto.

Una volta al mese Umbra Acque preleva l’acqua dalle case ed effettua le analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e che, dunque, l’acqua sia sicura e buona da bere.

Per poter acquistare la chiavetta necessaria per usufruire della fontanella è possibile rivolgersi all’APS Tre Torri che ha sede proprio di fronte al piazzale dove si trova Fonte Urbana.