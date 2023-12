Si fa largo l’ipotesi che Putin possa vincere in Ucraina

“Dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie: le guerre si sviluppano per fasi, ma dobbiamo stare al fianco dell’Ucraina nella buona e nella cattiva sorte”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso di un’intervista all’emittente televisiva tedesca Ard. “Le guerre sono intrinsecamente imprevedibili – ha aggiunto -. L’unica cosa che sappiamo è che più sosteniamo l’Ucraina, più velocemente questa guerra finirà”, ma “gli eventi intorno al tavolo negoziale sono legati in modo indissolubile alla situazione sul campo di battaglia”.

Le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, arrivano a due giorni da un articolo di The Economist in cui viene paventato un possibile successo di Vladimir Putin. L’autorevole quotidiano ha scritto che “per la prima volta da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, il 24 febbraio 2022, sembra che possa vincere. Il presidente russo ha preparato il suo Paese alla guerra e rafforzato il suo controllo sul potere. Si è procurato forniture militari all’estero e sta contribuendo a rivoltare il sud del mondo contro l’America. Fondamentalmente, sta minando la convinzione in Occidente che l’Ucraina possa – e debba – emergere dalla guerra come una fiorente democrazia europea”.