La Roma, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per la rete di Matheus, svolta nel secondo tempo e approfitta del rosso a Boloca (63′) per rimontare il Sassuolo. Nasce così il 2-1 per Mourinho e i suoi al Mapei Stadium, con un eroe inatteso, Rasmus Kristensen si procura il rigore del pari, trasformato da Dybala, e segna, con una deviazione, la rete decisiva.