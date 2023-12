Prepara il tuo veicolo per l’inverno: cinque consigli utili per viaggiare sicuri

L’inverno può rappresentare una stagione sfidante per gli automobilisti che tra strade ghiacciate, nebbia, neve e temperature gelide si trovano ad affrontare condizioni avverse che meritano un’adeguata preparazione. Se la sicurezza stradale è una priorità assoluta in qualsiasi stagione, infatti, in inverno diventa un tema particolarmente cruciale e preparare il veicolo in maniera corretta può aiutare a evitare problematiche e ad affrontare la stagione con maggiore tranquillità. A tal proposito vediamo subito alcuni consigli utili per viaggiare sicuri durante la stagione fredda:

Montare pneumatici invernali o dotarsi di catene da neve: la prima accortezza, e in alcuni casi un vero e proprio obbligo, per la circolazione sicura è verificare di avere a bordo catene da neve o decidere di montare pneumatici adatti alle condizioni climatiche. Questi dispositivi, infatti, possono aumentare notevolmente la trazione e la stabilità su strade innevate o ghiacciate e proprio per questo è necessario verificare adeguatamente il loro stato ed eventualmente investire su un nuovo treno di gomme; Controlli regolari: un’adeguata manutenzione del veicolo è essenziale per affrontare l’inverno in sicurezza. Assicurarsi, quindi, di eseguire regolarmente controlli come olio, liquido antigelo, freni, batteria e luci; Kit di emergenza: deve essere sempre a bordo. Questo dovrebbe includere un raschietto per il ghiaccio, cavi di avviamento, un kit di pronto soccorso e altri strumenti utili in caso di guasto o altra situazione di emergenza. Un telefono cellulare completamente carico e un caricabatterie per auto sono, infine, fondamentali per poter richiedere il supporto necessario; Guidare con cautela: la prudenza è sempre la migliore alleata. Ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza con i veicoli che precedono e prestare maggiore attenzione alle frenate può sicuramente aiutare a evitare situazioni spiacevoli quando ci si trova alla guida in situazioni climatiche avverse; Stipulare un’assicurazione auto completa: durante l’inverno gli incidenti possono verificarsi più frequentemente a causa delle condizioni stradali sfavorevoli. È quindi importante avere un’assicurazione auto completa che copra una vasta gamma di rischi. Questa assicurazione dovrebbe includere la responsabilità civile, obbligatoria per legge, ma anche la copertura per danni al veicolo, l’assistenza stradale e garanzie accessorie utili come l’assicurazione contro il furto e gli atti vandalici.

E proprio parlando di copertura assicurativa è bene ricordare che scegliere con attenzione la polizza assicurativa è il primo passo per garantirsi la massima copertura e tranquillità quando ci si mette alla guida. ConTe.it, distributore assicurativo del Gruppo Admiral, emerge in questo settore per la sua capacità di adattare le coperture alle specifiche esigenze del guidatore, offrendo una protezione completa contro i rischi invernali, grazie a polizze che vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre ConTe.it è rinomata per il suo servizio clienti di alta qualità, che fornisce assistenza in ogni fase della polizza, dalla stipula alla gestione dei sinistri.

Per affrontare in sicurezza l’inverno, dunque, è fondamentale preparare il proprio veicolo seguendo i consigli sopra menzionati e assicurarsi di avere una polizza auto completa che possa intervenire in caso di necessità.