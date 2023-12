Ancora un successo del Crotone in trasferta contro il Brindisi

Serie C NOW 16esima giornata ottavo risultato utile consecutivo del Crotone contro il Brindisi che nelle ultime sei giornate accumula altrettanto sconfitte. Dini para il rigore ed evita ai locali di andare in gol.

Brindisi 0

Crotone 2

Marcatori: 18° Vuthaj, 63° Spaltro

Brindisi (3-5-2): Albertazzi, Valenti, Bellucci, Cappelletti (Monti), Nicolao (Albertini), Malaccari, De Angelis (Lombardi), Bizzotto, Petrucci (Ceesay), Galano, Bunino (Moretti). All. Roselli

Crotone (4-2-3-1): Dini (D’Alterio), Papini (Spaltro), Loiacono, Crialese, Bruzzaniti (Giannotti), Petriccione, Vinicius, D’Ursi (Jurcec), Giron, Vuthaj (Cantisani), Gomez. All. Zauli

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Ass. Andrea Bianchini (Perugia)-Giampaolo Jorcji (A. Laziale)

Quarto giudice a bordo campo: Davide Testoni (Ciampino)

Ammoniti: Papini, Cappelletti

Angoli: 5 a 1 per il Crotone

Recupero: 4 e 8 minuti

Mister Zauli nel post partita:

“Una bellissima vittoria diversa dalle altre nel momento difficile e diamo continuità ai risultati positivi dalla sconfitta di Taranto.

La mia squadra ora riesce a fare di più in campo e questo paga in termine di risultato positivo. Una squadra compatta in ogni reparto che non ha voluto prendere gol e l’ha fatto fino al termine. Mi godo questa vittoria e sono contento della felicità dei miei giocatori che stanno festeggiando negli spogliatoi”.

Primo successo del Crotone in terra pugliese da quando, ventottesima giornata della passata stagione, mister Zauli debuttava sulla panchina degli squali in sostituzione di Lerda.

La vittoria di Brindisi nel momento in cui la classifica non consentiva agli squali mezze misure a proposito del risultato finale. La mancata conquista dei tre punti avrebbe significato rinviare l’ascesa verso la parte alta e aumentare il distacco dalla capolista Juve Stabia vittoriosa sul Benevento. L’ultimo successo, quantunque le molte assenze importanti in ogni reparto, mai messo in discussione nel corso dei novanta minuti più recupero e questo conferma quanto affermato dal tecnico Zauli alla vigilia: “il Crotone ha il materiale umano idoneo per sopperire a qualsiasi evenienza”. La formazione schierata contro il Brindisi non ha fatto rimpiangere gli assenti Leo, Tumminello, Tribuzzi (squalificati) sostituiti rispettivamente da Crialese, Vuthaj, Bruzzaniti. Il neo tecnico Roselli ha preferito dare spazio a De Angelis, Bizzotto e Petrucci in sostituzione di Cancelli, Albertini, Mazia. Calcio d’avvio da parte del Brindisi ed il Crotone si dispone con tre difensori in linea e con Giron stantuffo lungo la fascia sinistra in sovrapposizione con D’Ursi e da quinto di centrocampo in fase offensiva. un vero trascinatore del pallone verso la porta avversaria. Vinicius incontrista a centrocampo e Petriccione regista in ogni zona del campo. Calcio d’avvio da parte del Brindisi con il Crotone che preferisce attendere gli avversari nella propria metà campo senza forzare le ripartenze quando in possesso del pallone. L’unica azione in profondità al minuto diciassette lungo la fascia destra dove Bruzzaniti cross un buon pallone in area avversaria deviato in rete da Vuthaj (secondo gol stagionale del pitagorico). Nessun pericolo per il Crotone nei minuti successivi fino al trentasettesimo quando un fallo di Papini su Galano in area è giudicato da rigore. Dal dischetto calcia lo stesso Calano, respinge Dini. Crotone al riposo in vantaggio. Pitagorici più offensivi nella ripresa potrebbero raddoppiare in più occasioni con Giron, D’Ursi e Vuthaj se il pallone da loro calciato non fosse stato deviato occasionalmente dagli avversari. Il raddoppio degli ospiti al minuto sessantatre per merito di Spaltro (subentrato a Papini ad inizio ripresa) di testa in seguito al quarto calcio d’angolo. Primo gol stagionale del pitagorico. Il doppio svantaggio costringe il Brindisi ad una più massiccia offensiva con il Crotone che ripiega nella propria metà campo difendendosi con ordine senza alcun pericolo per la porta di D’Alterio. terza vittoria stagionale fuori casa del Crotone e ottavo risultato utile consecutivo. Esame superato per coloro che hanno sostituiti gli assenti.