Oriolo. Francesco Siciliano morto schiacciato da un albero

Tragedia durante la raccolta delle olive ad Oriolo (Cosenza). Francesco Siciliano, 74 anni, è morto schiacciato da un albero, agganciato per errore con il trattore cingolato che lo ha sradicato, facendolo cadere addosso al settantenne. Francesco Siciliano, originario di Oriolo e residente ad Amendolara, già docente all’Istituto Agrario di Rossano, in pensione, era un agronomo molto stimato.

Francesco Siciliano si era recato in uno dei suoi terreni ad Oriolo, in contrada Santa Marina, per la raccolta delle olive da portare in frantoio per ricavarne olio. Insieme a lui alcune persone che avrebbero effettuato la raccolta in quanto le condizioni di salute di Francesco non gli consentivano di fare lavori pesanti.

Il corpo senza vita di Siciliano è stato trovato dagli operai della raccolta delle olive. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Oriolo per i rilievi e gli accertamenti sul decesso e i sanitari del 118 da Cassano allo Jonio. Ma per l’agronomo in pensione non c’era più nulla da fare.