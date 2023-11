Perché installare l’aspirazione centralizzata nella propria abitazione

L’aspirazione centralizzata con tubo a scomparsa è una soluzione innovativa e intelligente per la pulizia industriale e domestica e offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali aspirapolvere portatili. Questo sistema che si installa sempre più spesso nelle case moderne rivoluziona il concetto stesso di pulizia domestica, garantendo una maggiore comodità, pulizia più efficiente e un ambiente domestico più salubre. Installare un sistema di aspirazione centralizzata di Vacuplanet in casa rappresenta un investimento intelligente che porta numerosi benefici a lungo termine, vediamo quali sono.

Comodità e praticità

Uno dei principali motivi per cui sempre più persone scelgono di installare un impianto di aspirazione centralizzata con tubo a scomparsa è la comodità che offre. A differenza degli aspirapolvere tradizionali che possono risultare ingombranti da trasportare da una stanza all’altra o limitati dalla durata delle batterie, l’aspirazione centralizzata ha un’unità principale collocata in una zona separata, come il garage o la lavanderia. Questa unità centrale è collegata a prese posizionate strategicamente nelle varie stanze della casa tramite una rete di tubi. Basta quindi estrarre il tubo flessibile dalla presa aspirante più vicina per iniziare a pulire. La leggerezza e la maneggevolezza del tubo flessibile rendono l’operazione di pulizia molto più agevole, eliminando il fastidio di trascinare un aspirapolvere pesante su e giù per le scale o da una stanza all’altra. Questo sistema consente di concentrarsi maggiormente sulla pulizia in sé, senza preoccuparsi di spostare l’attrezzatura da un punto all’altro della casa.

Installazione semplice

L’installazione di un impianto di aspirazione centralizzata si svolge durante la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, in questo modo risulta agevole la posa della rete di tubi sottotraccia necessaria. Tutti i tubi confluiscono in un luogo facilmente accessibile dove viene posizionata la centrale aspirante, come ad esempio la lavanderia o il garage, mentre le prese aspiranti si collocano in punti scelti strategicamente in modo da raggiungere tutti gli angoli della casa. Molti credono che per realizzare un impianto di aspirazione centralizzata sia necessario posare una bocchetta aspirante in ogni stanza, questo non è vero: infatti un punto presa con tubo a scomparsa riesce a coprire una superficie di circa 80 metri quadri, quindi nella maggior parte dei casi uno oppure due punti presa riescono a coprire l’intera superficie.

Maggiore potenza e pulizia più efficace

Le centrali aspiranti offrono una potenza di aspirazione superiore rispetto agli aspirapolvere tradizionali, questo perché un impianto di aspirapolvere centralizzato non è vincolato dalla durata delle batterie oppure dal peso, e proprio per questo si utilizzano motori molto più potenti. Questo si traduce in una pulizia più approfondita e efficace. Inoltre, il fatto che la centrale aspirante sia posizionata nel garage riduce significativamente il rumore durante l’aspirazione, garantendo un ambiente più tranquillo durante la pulizia. Tutta l’aria ricca di micropolveri e acari che viene aspirata dall’impianto non viene reimmessa nell’ambiente, ma viene espulsa direttamente all’esterno. Questo è un enorme vantaggio per coloro che soffrono di allergie o problemi respiratori, in quanto riduce la presenza di allergeni nell’ambiente domestico.

Maggiore igiene e riduzione dell’inquinamento dell’aria

Un’altra ragione che spinge sempre più persone ad installare un sistema di aspirazione centralizzata è la sua capacità di migliorare l’igiene generale della casa. Poiché la polvere e lo sporco vengono espulsi all’esterno, non rimangono residui nell’ambiente domestico come avviene spesso con gli aspirapolvere tradizionali che espellono una parte della polvere nell’aria durante l’uso. Infatti quando si utilizza un aspirapolvere tradizionale, poco dopo aver terminato le pulizie, si crea un leggero strato di polvere sulle superfici: sono le micropolveri espulse dall’aspirapolvere che si depositano. In un impianto di aspirapolvere centralizzato tutte le micropolveri vengono espulse all’esterno quindi non si verifica questo inconveniente. Proprio per questo motivo un impianto di aspirapolvere centralizzato migliora la qualità dell’aria creando un ambiente più salubre per tutti gli abitanti della casa.