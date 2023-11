Scegliere una cappa cucina professionale è importante per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente perché parliamo di dispositivi progettati per tutta una serie di cose importanti da fare come rimuovere odori, fumi e vapori durante la cottura, assicurando che la cucina rimane sempre pulita, e che gli operatori lavorino in maniera ottimale.

In questo articolo andiamo a vedere la composizione di una cappa da cucina professionale, per capire cosa la contraddistingue, e come fare per sceglierle in maniera corretta. Innanzitutto è bene sapere che queste cappe da cucina a livello professionale è composta da tutta una serie di elementi importanti, partendo dalla carcassa che risulta essere la struttura principale della cappa, che viene realizzata di solito in acciaio inox per offrire resistenza e durata nel tempo.

L’acciaio in acciaio inox è un materiale molto amato anche per la sua facilità di igiene e di pulizia. Molto importante anche il ventilatore o il motore che è incorporato nella cappa, e che serve per aspirare aria e va fuori dalla cucina, tenendo presente che la potenza sarà un fattore determinante, proprio per l’efficienza complessiva della cappa.

Molto significativi anche i pannelli filtranti che sono presenti dentro la cappa e che servono per catturare eventualmente grasso e particelle di cibo. Parliamo di filtri che sono realizzati in materiale sintetico o metallo che devono essere regolarmente puliti e sostituiti per mantenere l’efficienza della cappa.

Fondamentale anche l’illuminazione visto che ci sono molte di queste cappe che sono dotate di luci incorporate, che servono per migliorare la visibilità sulla superficie di cottura. spesso si tratta di luci a LED, che hanno a che fare con una maggiore efficienza energetica.

Altre caratteristiche di una cappa professionale da cucina

Ricordiamo inoltre che una cappa può essere dotata di controllo elettronici che consentiranno di regolare la velocità del ventilatore e l’illuminazione in maniera precisa. Inoltre parliamo di cappe che si distinguono per la capacità di gestire i volumi significativi di vapori e odori che sono prodotti durante un’intensiva cottura.

Teniamo presente che una progettazione robusta e la potenza del motore saranno elementi fondamentali che renderanno queste cappe da cucina adatte all’uso in ambienti commerciali. Per quanto riguarda la scelta della cappa da cucina bisogna valutare diverse cose partendo da un flusso di aria che dovrà essere adeguato, nel senso che intanto bisognerà valutare le dimensioni della cucina, nonché la quantità di cibo che si prepara di solito, per determinare la potenza.

Bisognerà assicurarsi che la cappa sia in grado di gestire il volume d’aria della cucina stessa. Molto importante anche scegliere delle cappe che sono realizzate con materiali resistenti e facili da pulire, anche perché una manutenzione regolare è fondamentale per mantenere l’efficienza della cappa nel tempo.

Altre cose da considerare prima della scelta riguardano sia il livello di rumore prodotto perché bisogna considerare che parliamo di una cappa, che sarà destinata a un ambiente di cucina aperto al pubblico, oltre che bisogna capire anche che tipo di cucina abbiamo prima di fare la scelta della cappa, perché per esempio nel caso in cui prepariamo spesso frittura ci sarà bisogno di una cappa con effetti specializzati per catturare il grasso.