Arriva la prima vittoria in campionato per la Salernitana

La Salernitana ha “atteso” la tredicesima giornata di Serie A per centrare la prima vittoria in campionato. La squadra campana all’Arechi si è imposta 2-1 in rimonta sulla Lazio. A segno Immobile, su rigore al 43′, per il momentaneo vantaggio laziale. Il tap-in di Kastanos al 55′ e il destro dalla distanza di Candreva al 66′ valgono tre punti a mister Filippo Inzaghi, che aggancia il Verona a 8 punti (ha una partita in meno). La Lazio rimane a quota 17.