Come rendere la propria casa a prova di furto

Il luogo nel quale si vive con buoni standard di comfort e serenità è senz’altro casa propria, la quale viene personalizzata in tutto e per tutto dagli inquilini. Tuttavia, a seconda della città e del quartiere in cui si abita, si potrebbe andare incontro a spiacevoli inconvenienti data la diffusa criminalità. I malintenzionati sono sempre in attesa dell’errore altrui da sfruttare, così da trovare un ingresso da forzare per entrare nell’appartamento o nella villa di turno. Per poter aumentare il livello di sicurezza domestica, si possono seguire dei passaggi semplici ma efficaci, i quali consentono di raggiungere un maggior senso di tranquillità quando si esce o si è fuori per un viaggio. Per saperne di più: ecco come muoversi per rendere la propria casa a prova di furto in pochi semplici passi.

Duplicare il proprio mazzo di chiavi

Per cominciare ad aumentare il livello di sicurezza domestica, prima di passare all’installazione di dispositivi tecnologici, si consiglia nello specifico di svolgere un’azione che consiste nel duplicare il proprio mazzo di chiavi. Questa mossa preventiva può risultare eccezionale nei vantaggi riscontrati, perché permette agli inquilini di affidare le chiavi di casa a delle persone fidate, e ciò tornerebbe utile qualora insorgano problemi di qualsiasi tipologia, dai guasti agli incendi, passando per le effrazioni.

Infatti, dare le chiavi ad altri può sicuramente ricoprire un ruolo cruciale nel momento in cui suona l’allarme o i sensori di movimento rilevano qualcosa di sospetto, in quanto i vicini o chi di turno può andare a controllare personalmente aprendo la porta di ingresso. Per chi fosse intenzionato a procedere con la duplicazione delle chiavi, può dirigersi in un’utensileria a Torino come Ferramentarespighi.it, magari anche avanzando una richiesta anticipata online tramite il suddetto portale ufficiale.

Installare una porta blindata

Uno dei primi dispositivi da acquisire per rendere la propria casa a prova di furto, è senza alcun dubbio la porta blindata. L’installazione di questa speciale tipologia di porta risulta vantaggiosa da più punti di vista, poiché respinge qualunque tentativo di effrazione, anche se i malintenzionati provassero con diversi strumenti. Inoltre, consente di ottenere un grado elevato di isolamento termico e acustico, permettendo agli inquilini di preservare la temperatura interna ed evitare di sentire fastidiosi rumori esterni.

Finestre con vetro antiscasso

Le finestre risultano essere un ulteriore punto d’accesso per quei criminali intenzionati ad entrare prepotentemente in casa. Per contrastare i tentativi di furto ed effrazione, una soluzione efficace è rappresentata dall’installazione del vetro antiscasso, al posto di quello tradizionale montato su tutte le finestre in passato. Adottando questa misura di sicurezza, ci si accorge facilmente dell’eventuale presenza di ospiti indesiderati al di fuori delle proprie mura domestiche.

Rinforzare le serrature

Conviene anche rinforzare le serrature, sostituendo i modelli tradizionali con quelli a cilindro europeo o a doppio cilindro, ad esempio. Esistono infatti degli appositi cilindri antitrapano, i quali rendono la vita complicata ai ladri. In aggiunta, il consiglio è di sostituire i bulloni standard con quelli più lunghi, poiché risultano essere maggiormente resistenti agli attacchi.

Sistema di videosorveglianza smart

La tecnologia oggigiorno ha fatto passi da gigante, e consente alle persone di migliorare la propria vita in tutti i suoi aspetti. Tra questi rientra la sicurezza domestica, poiché ci si può avvalere del comodo aiuto di un sistema di videosorveglianza smart. La differenza tra questi apparecchi moderni e le telecamere tradizionali consiste nella connessione al Wi-Fi e ad altre reti Internet, permettendo agli inquilini di monitorare ciò che accade in casa anche da remoto, con il semplice uso dello smartphone.

Un sistema di videosorveglianza smart integra degli speciali sensori di movimento che attivano la registrazione nel momento in cui vengono messi a fuoco dei movimenti sospetti. Inoltre, avendo la visione notturna si può preservare la sicurezza interna 24h su 24, dato che le immagini catturare risultano nitide e in alta qualità, anche qualora esternamente non ci sia una buona illuminazione.