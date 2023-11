Natale 2023: Christmas Wonderland a Barletta

Santa Claus è già in viaggio per fare capolino, a bordo della sua slitta, nella città della Disfida. Sono stati presentati alla stampa i dettagli della prima edizione di “Christmas Wonderland”, che dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, porterà la magia del Natale all’interno del Castello. A promuovere l’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune di Barletta, l’associazione culturale “Gratiae”.

“L’idea nasce qualche anno fa – racconta Francesca Zagaria, presidente dell’associazione “Gratiae” – dopo aver visto una piccola casa di Babbo Natale in un paesino pugliese. Immediatamente, rapita da quell’atmosfera, ho immaginato il nostro Castello vestito di luci; ecco che quel semplice sogno non resterà più tale: anche Barletta avrà il suo villaggio di Santa Claus. Sarà un evento per tutta la famiglia, non solo per i piccoli ma anche per i grandi, rivolto soprattutto a chi non crede più in Babbo Natale e nella magia delle feste. Un’occasione per tutti di staccarsi dalla tecnologia, che spesso tanto ci separa da tutto il resto”.

A illustrare l’ispirazione Luigi De Nicolo, direttore artistico di “Christmas Wonderland”. “Ho richiamato le pellicole cinematografiche americane che da sempre fanno sognare intere generazioni. Un evento che abbraccerà tutti i nostri sensi. Saprà stimolare la vista e l’udito con gli spettacoli canori e danzanti che andremo a ospitare; i bambini metteranno alla prova il senso del tatto con la scrittura della letterina dei desideri. Infine, spazio all’olfatto e alle papille gustative con i profumi e i sapori delle delizie gastronomiche proposte dalle casette del mercatino di Natale”.

Le luci sovrasteranno l’entrata che accoglierà il mercatino con le casette in legno; in piazza d’Armi è prevista la postazione degli Elfi come punto ritrovo per chi vorrà scrivere la letterina di Natale, mentre nei sotterranei spazio alla foresta incantata, alla fabbrica dei giocattoli, al paesaggio di marzapane e alla stanza di Babbo Natale. Si partirà il 6 dicembre con la cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale, creato da più di mille luci.

“Sono certo che i nostri cittadini apprezzeranno questo Natale – afferma Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta. L’Amministrazione comunale è contenta che sia stato superato quel piccolo intoppo burocratico che ha causato lo slittamento della presentazione del progetto: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha dettato alcune prescrizioni che abbiamo osservato. Tutto risolto, ora attendiamo solo il termine dell’allestimento del nostro Castello”. “Barletta è pronta ad accogliere un numero importante di forestieri, verranno da tutta la provincia e anche da quelle limitrofe – commenta Giuseppe Dileo, assessore alle Attività produttive di Barletta. Iniziative come quella di “Christmas Wonderland” allieteranno le festività delle nostre famiglie e contestualmente daranno linfa al nostro settore produttivo”.

“Sono state settimane di duro lavoro ma siamo tanto orgogliosi del progetto che giorno dopo giorno prende forma – conclude Ruggiero Fiorella, membro dell’associazione “Gratiae”. L’invito che rivolgiamo a tutta la cittadinanza è di seguire le nostre pagine social “Christmas Wonderland” per restare sempre aggiornati. Noi vi aspettiamo al Castello dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 per un magico Natale.”

Tutte le info sugli orari e costi dei biglietti:

https://christmaswonderland.it/