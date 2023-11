Blu Navy Traghetti: la tua scelta per l’Isola d’Elba

I traghetti Elba collegano la terraferma all’isola, movimentando un flusso continuo di turisti e locali, nonché di merci e di veicoli. Si tratta di un collegamento vitale, che avvantaggia entrambi i porti di partenza e di provenienza.

In particolare, Blu Navy Traghetti fornisce in egual misura ai residenti e ai visitatori occasionali l’opportunità di viaggiare per mare in un contesto comodo, conviviale e rapido. Vieppiù, offrendo un contributo significativo nel flusso turistico, poiché permettono a chiunque di raggiungere l’isola anche senza l’ausilio di un aereo.

Inoltre, non si considera mai un aspetto cruciale per il traffico. Non a caso, grazie ai traghetti si riduce la congestione di imbarcazioni dai porti e si limita il traffico delle barche private, favorendo la condivisione dei trasporti pubblici. Di fatto, intervengono nella crescita economica di un’isola e lo scambio culturale con la terraferma.

Quali sono i porti di partenza e di arrivo?

L’Isola d’Elba viene assaporata dai vacanzieri in qualsiasi stagione dell’anno con un’affluenza maggiore durante la stagione estiva. Il merito va alla natura dell’isola che permette di attrarre qualsiasi tipologia di viaggiatore.

La presenza del mare, delle montagne, dei borghi, degli eventi e dei musei intriga tutti, ed è per questo che è così frequentata. Vieppiù, non è difficile da raggiungere e, di norma, il passaggio dalla terraferma all’isola attraverso il percorso più breve richiede solo un’ora di navigazione.

Il porto principale dell’isola è Portoferraio, dove si inizia ad apprezzare la vasta offerta turistica del territorio in piccoli assaggi preventivi. Invece, il punto di approdo da cui parte l’avventura è Piombino, laddove si possono trovare i traghetti Elba di Blu Navy.

Ogni ora circa viene messa a disposizione un’imbarcazione per il tragitto di andata e di ritorno, che permette, a chi vive in prossimità dell’isola, di trascorrere un giorno all’insegna del mare e dell’esplorazione della Perla del Tirreno.

La comodità dei servizi a bordo

Come abbiamo già detto, la navigazione ha una durata di circa un’ora. Ma durante questo periodo non ci si annoia di certo. Difatti, nei traghetti Elba è possibile sedersi all’interno o all’esterno per ammirare il panorama, consumare un pranzo, una cena o un semplice spuntino, o adagiarsi in un sedile confortevole per leggere e ascoltare la musica.

Con noi possono venire i nostri amici a quattro zampe, così da trascorre le vacanze con tutta la famiglia. E magari sfruttando la possibilità di imbarcare l’auto, senza dover prendere a noleggio alcun mezzo alternativo. Basterà chiedere consiglio al personale di bordo per avere delle utili informazioni in merito ai percorsi e agli itinerari da vedere assolutamente.

Tariffe e offerte convenienti?

Le offerte di navigazione sono sempre dietro l’angolo. Per questo molte società di navigazione hanno affidato una sezione specifica del proprio sito internet proprio per vagliare le molteplici opportunità.

Va da sé che per risparmiare è utile anche prenotare in anticipo, così da accaparrarsi in tempo le promozioni a tempo e le disponibilità. I prezzi dei biglietti variano in base ai servizi aggiuntivi e al periodo di prenotazione.

Ma esistono altre possibilità di risparmio. Per esempio, i gruppi sono agevolati con una tariffa più bassa, così come i pendolari, i residenti e chi desidera fare un salto in giornata sull’isola. Spesso vengono avvantaggiati anche i trasportatori, ai quali è dedicato un tariffario particolare e conveniente.

I traghetti Elba sono sicuri e affidabili?

Le società di navigazione che offrono questo servizio con regolarità sono affidabili, poiché vengono dispensate di misure preventive in ordine di sanità e sicurezza. Pertanto, anche in caso di Covid, il personale è pronto a rispondere mettendo in moto una serie di programmi dedicati al trattamento dell’infezione.

Non a caso, basta dare un’occhiata alle testimonianze lasciate nel corso degli anni dai clienti dei traghetti Elba per avere una panoramica sulla loro professionalità. Le recensioni sono tutte positive e denotano una certa nostalgia per le vacanze già vissute e superate. Ma sono ammantate anche da una speranza: quella di ritornare presto sull’isola grazie al servizio di traghetti Blu Navy.