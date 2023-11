Vetrate industriali – ambienti e serramenti

In questo articolo ci occupiamo delle tendenze innovative legate alle vetrate industriali le quali sono legate all’evoluzione dei materiali e delle tecnologie, che hanno appunto rinnovato il settore in questione.

Di sicuro un esempio importante che possiamo fare riguarda l’uso sempre più frequente di vetrate intelligenti, le quali sono performanti grazie ai materiali che possono far variare la trasparenza in base a fattori come luce solare, comandi elettrici o addirittura la temperatura.

Tutto questo permetterà di controllare in maniera più tranquilla e precisa la quantità di luce colore che entra nello spazio industriale, contribuendo a ottimizzare e migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica.

Diciamo anche che queste vetrate possono essere integrate con sistemi di automazione e gestione degli edifici, in quanto si parla di sistemi che riusciranno a regolare in maniera automatica sia la quantità di luce, ma anche la temperatura interna in base alle esigenze specifiche andando al contempo a migliorare in maniera ulteriore l’efficienza energetica, e soprattutto offrirà molto comfort a chi occuperà quello spazio industriale.

Molto importante sarà la scelta dei materiali per quanto riguarda queste vetrate perché andrà a influire sulle prestazioni e sulla loro durata: ed ecco perché si può valutare un materiale come il vetro stratificato, il quale combina più strati di vetro con intercalare di sicurezza, che vengono utilizzate in maniera specifica, anche per migliorare la sicurezza e la resistenza.

Allo stesso tempo i rivestimenti speciali si possono applicare per migliorare la resistenza alle intemperie garantendo una maggiore durata e anche una manutenzione più agevole.

Parliamo di vetrate che comunque che si possono applicare in molti settori e quindi andiamo al di là della funzionalità e dell’illuminazione, perché per esempio possono essere molto utili nell’industria manifatturiera, nel senso che creeranno spazi separati senza sacrificare la luce naturale, migliorando anche sicurezza e visibilità.

Inoltre nei settori creativi o di progettazione diventeranno indispensabili per esprimere la creatività attraverso soprattutto dei design personalizzati.

Considerazioni finali

Visto che sta crescendo la sostenibilità le aziende cercheranno sempre soluzioni certificate con forme di standard ambientali, che serviranno per attestare l’impegno dell’edificio per l’efficienza energetica.

In definitiva possiamo vedere come queste vetrate possono contribuire in maniera significativa per raggiungere questi standard. E questo va sottolineare quanto sia importante fare delle considerazioni anche ambientali per quanto riguarda la progettazione industriale.

Tutto questo è possibile grazie al fatto che le vetrate continuano a evolversi anche in versione industriale, offrendo a chi ne ha bisogno solo soluzioni sempre più personalizzate innovative con lo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei vari settori che ne potrebbero avere bisogno.

A questo risultato si arriva grazie all’integrazione dei materiali avanzati, una progettazione attenta è intelligente, ma anche a tecnologie all’avanguardia, in quanto lo scopo sarà ricercare in maniera costante un equilibrio tra estetica, sostenibilità e funzionalità, nel contesto industriale contemporaneo, che a volte può essere anche molto complesso.

Chiaramente per chi si trova per la prima volta ad affrontare la scelta di queste vetrate ci potrebbero essere delle difficoltà, però la cosa importante è non farsi prendere dal panico, ma andare a parlare con gli esperti.