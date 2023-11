Le 7 migliori slot per lupi mannari da provare su Sportaza

Le inquietanti creature mitiche diventano spesso eroi nei fumetti e nei film. Tutti i tipi di lupi mannari e vampiri incutono paura, facendo provare sensazioni spiacevoli. Tuttavia, alle persone piace guardare le loro storie: alcuni misteri e superpoteri dei lupi mannari attirano gli utenti comuni. I fornitori di software non si sono tirati indietro, offrendo agli appassionati di Sportaza interessanti uscite sul sito https://sportaza24.com/. Ecco i titoli più popolari sui lupi mannari.

The Full Moon Romance

Thunderkick presenta la storia di Rosie e Jack, una giovane coppia innamorata, che si reca al cinema. Quando la luna piena apparve nel cielo, si scoprì che gli eroi erano lupi mannari, il che cambiò immediatamente i loro piani.

Il gameplay entusiasmerà gli amanti di Sportaza. Quando gli amanti si trasformano in lupi, si attivano i giri gratuiti. Durante questi giri, si sostituiscono l’uno all’altro e possono clonarsi, riempiendo l’intera fila. Grazie a questa funzione, raccogliere una combinazione vincente è facile.

Werewolf Wild

Questa slot di Aristocrat ha soddisfatto i giocatori di Sportaza per anni. La slot è progettata in stile vittoriano e i giocatori sono invitati a camminare per le strade notturne di una Londra nebbiosa e piena di misteri.

È meglio non farlo perché il crudele lupo mannaro esce di notte per una passeggiata. Tuttavia, la sua comparsa sul campo di gioco comporta una rapida vittoria.

Il lupo mannaro è un simbolo Wild e regala giri gratuiti con la luna piena. La slot presenta anche altre opzioni di premio, giochi a rischio e molte altre caratteristiche interessanti.

Wolfheart

La vera leggenda dei Licantropi si svolge nel gioco di 2by2 Gaming. La slot è caratterizzata da un gran numero di simboli posizionati su 6 righe. Alcuni di essi occupano più posti contemporaneamente.

La slot dispone di 60 corsie di puntata, mentre gli Scatter, i Wild e la possibilità di ottenere giri gratuiti rendono il gioco più promettente. I simboli base possono trasformarsi in lupi mannari, diventando Jolly.

Mr. Green: Moonlight

Questa slot NetEnt è stata rilasciata come progetto unico per il casinò Mr. Green. Questo signor va alla ricerca del lupo mannaro che ha ucciso la sua amata. La slot ha un aspetto elegante e spettacolare, e le caratteristiche aggiuntive di alcuni simboli rendono il gioco non solo bello ma anche redditizio.

Full Moon Fortunes

Playtech non è riuscita a trattenersi e ha rilasciato una slot legata ai lupi mannari. L’atmosfera del gioco è piuttosto misteriosa: i giocatori si trovano nel Regno Unito del XIX secolo e il protagonista è il Dr. Blackwood, che ha i suoi segreti. Durante la luna piena, diventa un mostro inquietante e tutti gli abitanti del luogo iniziano a dargli la caccia.

A coloro che iniziano a giocare vengono proposte numerose combinazioni, funzioni bonus aggiuntive, due tipi di jolly, giri gratuiti e moltiplicatori importanti.

The Vampires

The Vampires si svolge nell’antico castello del Conte Dracula, dove ha luogo una misteriosa messa o uno spaventoso rituale. Sui rulli si possono vedere il vampiro supremo in persona e le sue vittime, oltre a una serie di attributi associati ai figli della notte. Si tratta di ciotole di sangue, bibbie, crocifissi e fiale con strani elisir. Una musica a tema suona in sottofondo, rendendo l’atmosfera più misteriosa.

I simboli del gioco sono distribuiti su 5 rulli. Le linee di pagamento sono 25 e non possono essere modificate. Prima di iniziare a girare, è necessario determinare il livello di puntata nella casella Puntata totale.

Cool Wolf

Microgaming ha soddisfatto anche i giocatori di Sportaza offrendo loro la sua visione dei lupi mannari. Il protagonista della slot è un semplice studente delle superiori con molte persone invidiose intorno a lui. Ma nessuno sa che si trasforma in un lupo mannaro quando c’è la luna piena.

Le caratteristiche interessanti, unite all’atmosfera inquietante, garantiscono un’ottima giocabilità e buone vincite.