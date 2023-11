Quickspin – Un produttore di software Rabona con giochi incredibili

Quickspin è uno sviluppatore e fornitore di slot machine che oggi sono presenti in numerosi e importanti casinò online. Stiamo parlando di siti di gioco come Rabona che godono di una reputazione impeccabile tra i giocatori.

La società è stata fondata nel 2011 e ha sede a Stoccolma. L’amministratore delegato Daniel Lindberg lavorava per NetEnt e nella società ci sono anche diversi manager che hanno sviluppato giochi per Unibet ed Electronic Arts.

Oltre alla sede principale di Stoccolma, Quickspin ha anche un ufficio a Malta. L’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui i premi EGR nel 2014, 2015 e 2016, DI Gasell 2016, Sweden Technology Fast 50, ecc.

Al momento in cui scriviamo, Quickspin ha una libreria di circa 100 giochi e sviluppa continuamente giochi a un ritmo costante.

Slot machine di Quickspin

Lo slogan di Quickspin è “Creiamo le video slot più fantastiche del mondo”. Possiamo concordare sul fatto che hanno sviluppato diverse slot machine che si distinguono dalla massa e mantengono uno standard elevato.

Tuttavia, Quickspin ha ancora molto da dimostrare prima di essere all’altezza del suo slogan. La buona notizia è che sembra che stiano migliorando, e spesso troviamo i giochi di Quickspin nelle top list di diversi casinò, come Rabona.

Sakura Fortune

Sakura Fortune è una slot che merita i massimi elogi. Alcuni degli aspetti che spiccano sono il tema asiatico, la grafica e le numerose funzioni bonus.

Con 5 rulli, 4 file, una serie di funzioni e animazioni ben disegnate, Sakura Fortune non è mai noiosa.

Pochi giochi sul mercato sono stati rifiniti con la stessa cura di Sakura Fortune e la grafica è indubbiamente di altissimo livello.

Non tutta la polvere è stata messa nella grafica, anche se dall’aspetto si potrebbe pensare che sia così.

Per quanto riguarda la suonabilità e gli extra, tutto è buono come si può desiderare.

Big Bad Wolf

Era solo questione di tempo prima che la favola dei tre porcellini e del lupo cattivo apparisse come slot a Rabona.

È passato un po’ di tempo dal lancio di Big Bad Wolf, ma è ancora un gioco che regge bene il confronto con slot simili.

Anche in questo vecchio gioco, Quickspin è riuscita a inserire una serie di funzioni bonus.

Sebbene il gioco sia ancora valido, sta lentamente invecchiando. Per chi non l’ha ancora provato, questo è il momento giusto!

Big Bad Wolf colpisce per la sua grafica piacevole e per le sue caratteristiche, come i Pigs Turn Wild e gli Swooping Reels, oltre ai giri gratuiti e a un gioco bonus integrato.

Goldilock

Qui abbiamo una delle prime slot machine di Quickspin che ha davvero mostrato il talento dello sviluppatore di giochi.

Non si tratta di una slot da 10 punti, ma è un gioco che mette Quickspin sulla mappa. Ed è ancora una slot decente, nonostante sia stata rilasciata 10 anni fa.

Le caratteristiche sono piuttosto semplici e consistono in diverse forme di wild e scatter. Il campo di gioco è composto da 5 rulli, 3 righe e 25 linee di pagamento.

È sicuramente un gioco che vale la pena di controllare a Rabona per coloro che vogliono crogiolarsi nella nostalgia della favola di Riccioli d’Oro – altri potrebbero cogliere l’opportunità di provarlo per vedere quanta strada ha fatto Quickspin dal suo rilascio.

Quickspin

In questa slot machine, Quickspin ha eliminato le classiche linee di pagamento e ha invece implementato 259 modi di vincere.

Proprio come in Sakura Fortune, Wins of Fortune ha un tema asiatico. Questa volta, però, è molto più spensierato e anche chi non è appassionato di cultura asiatica potrà apprezzare questa slot machine.

Quando iniziate a giocare a Wins of Fortune, avete a disposizione 76 modi di vincere, ma questi aumentano gradualmente e alla fine sarete in grado di sbloccarli tutti e 259.

Wins of Fortune è una buona slot se siete stanchi dei layout tipici delle slot machine.