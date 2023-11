IM Academy educa su Azioni e Criptovalute, Forex, E-Commerce e altro

IM Mastery Academy, una rinomata piattaforma di formazione finanziaria online, è dedicata a fornire un’istruzione completa su vari mercati finanziari, tra cui criptovalute, forex e e-commerce. Con l’incremento dell’accessibilità dei mercati finanziari per gli individui, IM Mastery Academy fornisce ai clienti le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare in questi settori dinamici.

Criptovalute

Negli ultimi anni, le criptovalute come bitcoin ed Ethereum sono passate da asset di nicchia a investimenti mainstream. IM Mastery Academy offre un Corso dedicato su Azioni e Criptovalute che approfondisce le complessità dei mercati delle valute digitali. Questo corso include lezioni, letture e sessioni interattive goLIVE con gli educatori dell’Accademia. Gli argomenti trattati vanno dall’analisi dell’attività di mercato su diverse scale temporali alla comprensione della tecnologia blockchain e alla decifrazione dei modelli a candela sulle borse di criptovalute.

Cambio Estero

Il mercato del forex, una volta dominio delle istituzioni finanziarie, è ora accessibile agli individui attraverso computer personali e app mobili. Il Corso di Cambio Estero di IM Mastery Academy fornisce agli studenti una comprensione completa di questo mercato. Attraverso lezioni video e sessioni goLIVE, gli studenti esplorano varie strategie forex, dalle approcci a breve termine a quelli a lungo termine. Il curriculum copre argomenti cruciali come le zone di inversione dei prezzi, i partecipanti al mercato e i modelli a candela, tutti essenziali per un trading forex di successo.

E-Commerce

Il settore dell’e-commerce ha registrato una crescita notevole, con piattaforme come Etsy e Shopify che permettono agli individui di creare attività di vendita online. Il Corso di E-Commerce di IM Mastery Academy si concentra sulle strategie per creare e commercializzare negozi online. Gli studenti imparano a selezionare prodotti, creare negozi generali e di nicchia, identificare prodotti di tendenza utilizzando piattaforme di social media come Facebook e Instagram e padroneggiare la pubblicità sui social media, il servizio clienti online e l’analisi dei dati.

Esperienze di Viaggio

Questo sito di viaggi scontati offre l’accesso a un mondo di hotel scontati, sistemazioni, noleggi di auto ed emozionanti pacchetti vacanza. Che tu sogni di esplorare destinazioni esotiche, rilassarti su spiagge incontaminate o immergerti in culture vibranti, il nostro portale ha tutto. Unisciti oggi e scopri un mondo di opportunità di viaggio convenienti, trasformando i tuoi sogni d’avventura in realtà.

Strumenti di Mercato

Questa serie di strumenti è progettata appositamente per le persone che cercano di migliorare la loro esperienza di mercato offrendo una selezione di scanner innovativi ed efficienti. Tuffati nel mercato con strumenti all’avanguardia: Harmonic Scanner, Impulse, Levels, SniperVision, SwipeCoin, Aurous, Blaze e Wolfrush. Ogni strumento offre una prospettiva unica per analizzare e sfruttare i movimenti di mercato, garantendoti un vantaggio impareggiabile. Con informazioni in tempo reale e dati guidati con precisione, ottieni il vantaggio che cerchi nel mondo frenetico dei mercati finanziari. Ridefinisci la tua strategia di trading sfruttando il potere del Pacchetto di Strumenti di Mercato.

Liberare gli Individui Attraverso l’Educazione Finanziaria

IM Mastery Academy, fondata dal CEO Christopher Terry e dalla CFO Isis Terry nel 2013, è impegnata a emancipare gli individui attraverso l’educazione sui mercati finanziari. Mentre i mercati finanziari si evolvono e diventano più accessibili agli individui, IM Mastery Academy continua a fornire un’istruzione completa per aiutare gli studenti a prendere decisioni informate. Con l’impegno a fornire un’istruzione completa e accessibile, IM Mastery Academy dota gli studenti delle conoscenze e degli strumenti necessari.

Visita https://im.academy/ per saperne di più su queste offerte.

Nota: IM Mastery Academy non è un servizio di consulenza o di brokeraggio. IM Mastery Academy fornisce solo servizi educativi online.