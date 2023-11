Senato: Unione Induista Italiana, Educazione e non violenza al centro della Diwali 2023

Dopo i concerti al Palazzo del Quirinale, che per la prima volta ha ospitato i festeggiamenti della Diwali con le esibizioni di artisti indiani di fama internazionale, ultima manifestazione istituzionale, nella Capitale, con il tradizionale appuntamento organizzato ogni anno dall’Unione Induista Italiana al Senato della Repubblica per celebrare la Diwali, la “Festa della Luce”, la più importante ricorrenza indiana ormai patrimonio mondiale. Venerdì 17 novembre si terrà la X edizione del tradizionale convegno al Senato – dalle 9.00 alle 13.30 in Sala Zuccari (Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia, 29) – dal titolo “Educazione e non violenza. Alle radici della vita”, organizzato su iniziativa del Senatore Lucio Malan. L’incontro vedrà susseguirsi le testimonianze di esponenti di istituzioni politiche e religiose, organizzazioni no-profit e artisti per una mattinata dedicata al confronto su tematiche come la non violenza, l’educazione e il dialogo interreligioso.

«In un mondo sempre più incline alla violenza verso i propri simili, verso gli animali e la Terra stessa – ha spiegato Svamini Hamsananda Ghiri, Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana – vogliamo portare avanti una riflessione comune sulla tematica dell’educazione alla cultura della non violenza. Attraverso gli eventi che si stanno susseguendo in tutta Italia per celebrare la Diwali, vogliamo far capire quanto sia importante il processo educativo come strumento per invertire la rotta, per contrastare questa inenarrabile spirale di violenza. Gli artisti che abbiamo ospitato in queste occasioni sono l’esempio concreto di come, grazie alla cultura, le nuove generazioni siano in grado di coniugare arte e religione, tradizione e modernità».

A inaugurare i lavori, i saluti istituzionali di: Paramahamsa Svami Yogananda Ghiri, Fondatore Unione Induista Italiana; avv. Franco Di Maria, Presidente Unione Induista Italiana; Sen. Lucio Malan, Senatore della Repubblica Fratelli d’Italia; Neena Malhotra, Ambasciatrice dell’India a Roma; Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, Senatore della Repubblica e Presidente del gruppo interparlamentare d’amicizia, Italia-India; dott. Valerio Barletta, Assessorato all’Ambiente, all’Agricoltura e al Ciclo Rifiuti di Roma Capitale; On. Le Grazia Francescato già Presidente dei Verdi italiani, giornalista e scrittrice.

Seguiranno le testimonianze di figure di spicco della religione, della cultura e di importanti realtà associative come: Marisa Fasanelli, Presidente onorario Peter Pan OVD; Svamini Hamsananda Ghiri, Vicepresidente Unione Induista Italiana; Mons. Miguel Santiago, Dicastero per il Dialogo Interreligioso del Vaticano; Don Giuliano Savina, Dir. Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso CEI; Rav. Riccardo Di Segni, Rabbino capo comunità ebraica di Roma; Abd Al-Razzaq Bergia, COREIS, Comunità religiosa islamica per il dialogo interreligioso; dott. Luigi De Salvia, Presidente Religions for peace Europa e Italia; Marianna Ferrara, Professore associato storia delle Religioni La Sapienza di Roma; Vas Shenoy, Presidente Associazione Sakshi; Sophie Chiarello, regista;

Giacomo Campiotti, regista e sceneggiatore; Giovanna Summo, Danzatrice ed educatrice metodo Montessori; Fabio Massimo Abenavoli, Emergenza sorrisi; Guendalina Curi, Associazione 21 luglio.

L’introduzione e la moderazione del convegno è affidata a Luca Bergamo, già vice sindaco di Roma Capitale. Ad arricchire l’incontro le letture dell’attrice Anna Ammirati tratte da alcuni brani classici della cultura e della letteratura indiana. Concluderanno i lavori i saluti dei Presidenti dei templi induisti italiani.

L’evento è organizzato a sostegno dell’associazione Peter Pan ODV e con il patrocinio del Senato della Repubblica, la Regione Lazio, Roma Capitale e l’Ambasciata Indiana a Roma.