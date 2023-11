“Lucifero In Love” è il singolo d’esordio di Esserescoria

Dal 17 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Lucifero In Love” (Overdub Recordings), il primo singolo di ESSERESCORIA, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 novembre. “Lucifero In Love”, primo singolo estratto dall’album di debutto di prossima uscita, è una rivisitazione del passo biblico che narra la cacciata dell’angelo preferito di Dio dal Paradiso. Mentre nella Bibbia la sua caduta è imputata alla supposizione blasfema di sentirsi al pari di Dio, in questa reinterpretazione, l’espulsione dal regno dei cieli è la conseguenza dell’amore per una donna umana. La scelta di dare un seguito ad un amore impossibile e logorante lo spinge verso l’umanità imperfetta, lasciandosi alle spalle la fredda perfezione divina.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Lucifero in Amore, pur discostandosi apparentemente dalle tematiche dell’album, in realtà parla del rifiuto di un pensiero dominante ritenuto erroneamente l’unico possibile.

È il canto del ribelle, di chi è pronto a perdere tutto pur di seguire un destino che ha poco da spartire con quello che gli è stato affibbiato.

Musicalmente è fatto una prima parte con sintetizzatori profondi e la voce del demone richiamata da effetti vocali, per poi diventare più incalzante con la crescita dei bpm e l’entrata della chitarra acustica e una voce più vicina al sound del resto del disco».

Riccardo Tomassetti in arte ESSERESCORIA è bergamasco di nascita, ma Bolognese d’adozione.

Solo con l’utilizzo della chitarra e della propria voce si cimenta nella composizione di brani perfezionando il suo personale songwriting.

Successivamente comincia ad approcciarsi anche alla produzione, alla registrazione e al sound design.

Dopo mille rinascite trova nella commistione tra synth e chitarre acustiche la sintesi di ciò che ESSERESCORIA sonicamente riproduce, attraverso testi introspettivi che si bagnano nella grandine quotidiana della realtà.

Da qui nasce il progetto ESSERESCORIA e un debut album. Il primo singolo estratto è “Lucifero In Love” pubblicato da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 novembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre.