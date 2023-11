Come funziona il noleggio auto a lungo termine e quando può essere conveniente

Il noleggio a lungo termine può essere concesso sia a privati che ad aziende. L’accesso alla mobilità però, comporta delle valutazioni soggettive con cui dover fare i conti. È realmente conveniente per tutti e in qualsiasi caso?

La risposta è dipende. Ci sono situazioni in cui la convenienza potrebbe essere maggiore rispetto ad altre, ma per poterlo valutare sulla base delle proprie esigenze, occorre andare a fondo e approfondire tutti gli aspetti che includono i contratti NTL.

Qui di seguito cercheremo di illustrare quali sono le caratteristiche del noleggio auto a lungo termine e vedremo quando le offerte di siti come Finrent possono essere convenienti rispetto all’acquisto di un veicolo nuovo.

Che cos’è e come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine permette di poter ottenere dei vantaggi significativi, sia dal punto di vista economico, che personale. Questa soluzione si rivela ideale (come abbiamo specificato agli inizi), non solo per le aziende, ma anche per i privati.

Tra le qualità più apprezzate del noleggio a lungo termine spicca il canone all inclusive. Quest’ultimo, si definisce come un importo fisso e costante, che comprende una serie di servizi già inclusi nel prezzo, semplificando la gestione economica complessiva (analizzeremo di seguito i servizi inclusi e altri aspetti da considerare).

I contratti NLT (noleggio a lungo termine), al momento della sottoscrizione, prevedono il pagamento di un canone mensile che abbiamo già definito “all inclusive”. Si chiama così, perché tutti i servizi che stiamo per illustrarti, sono già inclusi nel pagamento mensile.

Per il conduttore – indipendentemente che si tratti di un’azienda o un privato – vi è uno svincolo di preoccupazioni che invece potrebbero arrivare per delle spese extra su un veicolo di sua proprietà.

Per offrirti una visione più precisa, ecco quali servizi vengono inclusi nel canone mensile:

Polizza RCA: Il canone del noleggio a lungo termine incluse l’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria (RCA), che protegge e prevede dei risarcimenti di spese in caso di un eventuale sinistro stradale. Se non è stato superato il massimale stabilito (inserito come clausola contrattuale), la polizza copre sia i danni causati che quelli inflitti a terzi. Servizio di soccorso stradale: Indipendentemente dalla situazione che potrebbe capitare, il servizio di soccorso stradale garantisce il trasporto del veicolo senza costi aggiuntivi, sia in caso di guasto che di ostacolo alla mobilità. È consigliabile verificare le condizioni contrattuali per confermare l’applicabilità di questa clausola al di fuori dell’Italia. Manutenzione: Il canone del noleggio a lungo termine copre i costi legali sia alla manutenzione ordinaria che quella straordinaria del veicolo. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso, dato che rimuove eventuali spese impreviste che potrebbero causare difficoltà finanziarie per privati e aziende. Immatricolazione: Non sono previsti costi extra per l’immatricolazione del veicolo, poiché l’importo totale della rata del noleggio a lungo termine include anche questa spesa.

Va notato che fino a qualche anno fa, il bollo auto era incluso nel canone, ma tale inclusione è stata revocata dal Governo, considerando tale onere a carico dell’automobilista indipendentemente dalla proprietà o dalla locazione del veicolo.

Un altro costo a carico – chiaramente – del conduttore, è il rifornimento del carburante, il cui peso è dato dall’uso del veicolo.

Quando conviene il noleggio a lungo termine sia a privati che alle aziende?

Ora che hai compreso perché il noleggio a lungo termine potrebbe essere interessante, vediamo quando conviene optare per questa soluzione (evitando leasing o l’acquisto di un mezzo privato), al di là che tu sia un imprenditore, privato o libero professionista.

NLT per privati

Il NLT per privati, aziende e liberi professionisti, ha sicuramente dei vantaggi in comune: essere liberi di poter scegliere qualsiasi veicoli si voglia, poter sapere di pagare rispettando e non sforando il proprio budget, e non aver vincoli o pensieri burocratici.

Per un privato, il NLT potrebbe essere conveniente qualora preveda di percorrere almeno 15.000 chilometri all’anno. Su queste percorrenze il risparmio economico e personale è assicurato, soprattutto se si considera che qualora si volesse cambiare un veicolo di proprietà, subentrerebbe la svalutazione (aggravando particolarmente il proprio patrimonio).

Inoltre, un privato che è già assoggettato ai problemi della vita quotidiana, potrebbe risparmiare tempo in pratiche burocratiche che comporterebbero ulteriori pensieri e stress.

NLT per liberi professionisti e aziende

Il noleggio a lungo termine per aziende e liberi professionisti, cela gli stessi vantaggi del privato, ma con due particolarità in più: la prima è quella di poter essere agevolati a livello amministrativo, dato che anche in presenza di una flotta commerciale è possibile erogare fattura unica, mentre Il secondo, è connesso ai benefici fiscali riscontrabili nella detrazione e deduzione.

Proprio grazie alla detrazione e alla deduzione fiscale, è possibile risparmiare fino al 100% del canone del noleggio, a patto che si dimostri che l’utilizzo della flotta sia destinata al solo uso dell’attività aziendale. In caso contrario, la percentuale di benefit fiscale sarà ridotta.

È possibile concedere gli stessi vantaggi anche ai propri dipendenti, grazie alla formula d’uso promiscuo che verrebbe trasferita ai propri dipendenti dell’azienda, che potrebbero usare i veicoli anche per le loro faccende.