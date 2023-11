Serie C NOW girone C 13esima giornata torna a vincere il Crotone in casa contro il Monterosi ultimo in classifica

Crotone 2

Monterosi 1

Marcatori: 17° Crialese, 33° Bittante, 94° Bruzzaniti

Crotone (3-5-2): Dini, Leo, Loiacono, Bove, Tribuzzi, Petriccione, Felippe (Jurcec), D’Ursi (Bruzzaniti), Crialese (Pannitteri), Tumminello, Vuthaj (Gomez). All. Zauli

Monterosi (3-5-2): Mastrantonio, Sini, Altobelli, Piroli, Bittante, Parlati, Mbende, Fantacci (Silipo), Prediani (Di Renzo), Vano (Ekuban), Palazzino. All. Taurino

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Ass. Domenico Russo diTorre Annunziat

Edoardo Maria Brunetti di Milano

Quarto giudice: Domenico Mascolo (Castell. di Stabia)

Ammoniti: Mbende, Frediani, Fantacci, Piroli

Angoli: 5 a 3 per il Crotone

Recupero: 1 e 5 minuti

Spettatori: 3.893 incasso euro 13.162,69

Il commento post partita del tecnico Lamberto Zauli: “la partita abbiamo provato a farla per come volevamo. Avevamo difronte una squadra che ha fatto della fisicità l’elemento primario delle giocate e questo ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto girare poco il pallone e siamo stati lenti in fase offensiva. È stata l’intera partita gestita male da parte nostra. Il gol capolavoro di Bruzzaniti nel finale ci ha regolato i tre punti. Gioiamo per la vittoria che fa tanto morale pensando alla prossima trasferta di Caserta”.

Era d’obblico per il Crotone contro il fanalino Monterosi il ritorno alla vittoria in campionato dopo gli ultimi due pareggi (uno casalingo). La mancata conquista dei tre punti sarebbe stata penalizzante per gli squali, avrebbe significato aumentare altro ritardo dalle prime posizioni. Vittoria voluta e ottenuta ma con la solita sbavature difensiva, cosa che non avrebbe voleto mister Zauli. Nel corso della stagione capita, come ad ogni squadra, cedere punti anche in casa ma questo non deve rappresentare una regola e il Crotone la sta smentendo per quanto le riguarda. Il Monterosi, ultimo in classifica, non ce l’ha fatta a lasciare il terreno dello Scida con qualche punto raccolto, gli squali ormai sono lanciati all’inseguimento dell’alta classifica e di sicuro avverrà se sarà risolto positivamente la pratica della difesa. Di nuovo in campo chi è rimasto fuori in occasione della Coppa Italia, mister Zauli ha richiamato i dieci/undicesimi impegnati a Latina lasciando fuori Gomez per motivi fisici sostituito da Vuthj. Taurino ha lasciato in panchina Giordano e Paolantonio per fare posto, rispettivamente, a Sini e Mbende.

Calcio d’avvio da parte del Crotone e sono quindici minuti di studio reciproco a centrocampo con il Monterosi che in ripiegamento si chiude nella propria area con sei giocatori. Primo vero affondo del Crotone dal versante destro con Tribuzzi che crossa un buon pallone in area dove Crialese non sbaglia a metterlo dentro di testa. Manca nei minuti successivi la superiorità psicologica al Crotone per raddoppiare e ne approfitta il Monterosi che riesce a pareggiare al minuto trentatre. Autore del gol ospite Bittante che sfrutta un perfetto assist di Frediani e di testa insacca il pallone. Solito errore difensivo del Crotone che non riesce a controllare le giocate nella propria area. Bruzzaniti per D’Ursi e Pannitteri per Crialese ad inizio ripresa non cambiano il volto del Crotone che continua ad essere poco incisivo in attacco.

Tumminello inesistente e Vuthaj inconcludente con il pallone tra i piedi nei pressi dei sedici metri avversari. Occorre aspettare il minuto sessantadue per annotare la traversa colpita da Bove in seguito a calcio d’angolo. Crotone in affanno alla ricerca del successo che non arriva. Ci pensa Bruzzaniti a pochi minuti dal termine a riportare il Crotone in vantaggio con un gol europeo. Vittoria targata carattere e volontà.