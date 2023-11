Buio Napoli: mister Garcia out, al suo posto Cannavaro?

A Napoli regna l’anarchia. Aurelio De Laurentiis ha da tempo platealmente delegittimato mister Rudi Garcia. La squadra è allo sbando ed è buio profondo a Napoli dove monta la rabbia dei tifosi partenopei che, dopo la cavalcata scudetto dello scorso anno, si sentono traditi e delusi.

La sconfitta al Maradona contro l’Empoli potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’esonero sembra la svolta più naturale dopo una sconfitta così pesante contro un’ultima della classe.

Ma chi può prendere il posto di Garcia? A Napoli in questo momento non vuole andare nessun allenatore di fascia top. Conte è assolutamente lontano dal Vesuvio.

Uno degli auto candidati per il post Garcia è Fabio Cannavaro, che non ha mai fatto mistero di volere guidare il Napoli. Sarà un caso ma lui era presente in tribuna al fianco del presidente. Un’altra ipotesi porta a Igor Tudor, che conosce bene il contesto della Serie A da tecnico e ha il carattere necessario per rimettere la squadra sui binari giusti.

E se fosse un traghettatore che ha già allenato a Napoli? Magari proprio Walter Mazzarri. Ma una minestra riscaldata non sembra convincere De Laurentiis. Bisognerà attendere per capire il destino di Garcia e dalla panchina del Napoli.