Corbetta. Vita Di Bono uccide il marito Luigi Buccino poi si toglie la vita

Luigi Buccino, 54 anni, è stato ucciso dalla moglie Vita Di Bono, 47 anni. La donna poi si è suicidata. Il dramma familiare è avvenuto a Corbetta nel Milanese. La coppia era sposata da 29 anni.

Il grave fatto di sangue si è consumato al civico 50 di via Piave a Corbetta. È stato il figlio della coppia a telefonare al 112 raccontando di avere rinvenuto i corpi della mamma e del padre nella camera da letto, ormai già morti. Sui corpi sono stati riscontrati diversi segni di ferite da arma da taglio.

In base ai primi accertamenti Vita Di Boni ha accoltellato il marito Luigi Buccino per poi rivolgere la lama contro se stessa. L’uomo sarebbe stato sorpreso nel sonno, tanto che il cadavere è stato trovato sotto le coperte.

Nel passato della coppia, che ha anche un’altra figlia, non ci sarebbero episodi violenti. Luigi Buccino, origini calabresi, lavorava come muratore. Lei, nata in Liguria, era casalinga. Entrambi erano conosciuti in paese. La comunità di Corbettta è sotto choc.